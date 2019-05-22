Зеленський призначив Данилюка секретарем РНБО
Президент України Володимир Зеленський призначив екс-міністра фінансів Олександра Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони.
За словами заступника глави Адміністрації Президента Руслана Рябошапки, указ вже підписаний і незабаром буде опублікований на сайті гаранта, пише LIGA.net.
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Призначення не можна назвати неочікуваним, оскільки днями голова Адміністрації Президента Андрій Богдан повідомляв, що кандидатуру Данилюка розглядають на посаду секретаря РНБО України.
Володимир Зеленський 21-22 травня видав чимало указів, якими призначив на високі посади низку чиновників.
Кадрові призначення Зеленського на посаді президента
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