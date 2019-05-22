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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МВФ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА

      Зеленський призначив Данилюка секретарем РНБО

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      Олександр Динилюк
      Олександр Динилюк / znaj.ua

      Президент України Володимир Зеленський призначив екс-міністра фінансів Олександра Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони.

      За словами заступника глави Адміністрації Президента Руслана Рябошапки, указ вже підписаний і незабаром буде опублікований на сайті гаранта, пише LIGA.net.

      Читайте також: Що відомо про Олександра Данилюка: коротка біографія секретаря РНБО

      Призначення не можна назвати неочікуваним, оскільки днями голова Адміністрації Президента Андрій Богдан повідомляв, що кандидатуру Данилюка розглядають на посаду секретаря РНБО України.

      Володимир Зеленський 21-22 травня видав чимало указів, якими призначив на високі посади низку чиновників


      Кадрові призначення Зеленського на посаді президента

       

       

      blog_ava
      Зеленський призначив представником президента в Кабміні Андрія Геруса
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Олександр Данилюк РНБО
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