Зеленський призначив Данилюка секретарем РНБО

Президент України Володимир Зеленський призначив екс-міністра фінансів Олександра Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони.

За словами заступника глави Адміністрації Президента Руслана Рябошапки, указ вже підписаний і незабаром буде опублікований на сайті гаранта, пише LIGA.net.

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Призначення не можна назвати неочікуваним, оскільки днями голова Адміністрації Президента Андрій Богдан повідомляв, що кандидатуру Данилюка розглядають на посаду секретаря РНБО України.

Володимир Зеленський 21-22 травня видав чимало указів, якими призначив на високі посади низку чиновників.



Кадрові призначення Зеленського на посаді президента