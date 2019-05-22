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      Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО

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      Александр Данилюк секретарь СНБО - назначение Зеленского
      Александр Динилюк / znaj.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

      По словам заместителя главы Администрации Президента Руслана Рябошапки, указ уже подписан и вскоре будет опубликован на сайте гаранта, пишет LIGA.net.

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      Назначение нельзя назвать неожиданным, поскольку на днях глава Администрации Президента Андрей Богдан сообщал, что кандидатуру Данилюка рассматривают на должность секретаря СНБО Украины.

      Владимир Зеленский 21-22 мая издал много указов, которыми назначил на высокие должности ряд чиновников.


      Кадровые назначения Зеленского на посту президента

       

       

       

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Александр Данилюк СНБО
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