Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны.
По словам заместителя главы Администрации Президента Руслана Рябошапки, указ уже подписан и вскоре будет опубликован на сайте гаранта, пишет LIGA.net.
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Назначение нельзя назвать неожиданным, поскольку на днях глава Администрации Президента Андрей Богдан сообщал, что кандидатуру Данилюка рассматривают на должность секретаря СНБО Украины.
Владимир Зеленский 21-22 мая издал много указов, которыми назначил на высокие должности ряд чиновников.
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