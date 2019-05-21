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      Данилюк может стать секретарем СНБО, – Богдан

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      Данилюк может стать секретарем СНБО, – Богдан
      Данилюк может стать секретарем СНБО, – Богдан / liga.net

      Кандидатуру бывшего министра финансов Украины Александра Данилюка рассматривают на должность секретаря СНБО Украины.

      Такое заявление сделал глава Администрации Президента Андрей Богдан, пишет "Интерфакс-Украина".

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      "Действительно, Александр Данилюк рассматривается на должность главы СНБО", – сказал Богдан.

      17 мая секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов подал в отставку. Турчинов занимал должность с декабря 2014 года.

      Кто такой Александр Данилюк – читайте в нашем материале по ссылке.

      Владимир Зеленский вечером 21 мая издал немало указов. В частности, президент назначил главой Администрации Президента Андрея Богдана, а также 5 его заместителей. Кроме того, Зеленский назначил Руслана Хомчака головой Генштаба и Руслана Стефанчука представителем президента в Верховной Раде.

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      Теги: Новости Украины Новости политики СНБО Александр Данилюк
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