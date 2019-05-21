Данилюк может стать секретарем СНБО, – Богдан

Кандидатуру бывшего министра финансов Украины Александра Данилюка рассматривают на должность секретаря СНБО Украины.

Такое заявление сделал глава Администрации Президента Андрей Богдан, пишет "Интерфакс-Украина".

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"Действительно, Александр Данилюк рассматривается на должность главы СНБО", – сказал Богдан.

17 мая секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов подал в отставку. Турчинов занимал должность с декабря 2014 года.

Кто такой Александр Данилюк – читайте в нашем материале по ссылке.

Владимир Зеленский вечером 21 мая издал немало указов. В частности, президент назначил главой Администрации Президента Андрея Богдана, а также 5 его заместителей. Кроме того, Зеленский назначил Руслана Хомчака головой Генштаба и Руслана Стефанчука представителем президента в Верховной Раде.