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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА

      Данилюк може стати секретарем РНБО, – Богдан

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      Данилюк може стати секретарем РНБО, – Богдан
      Данилюк може стати секретарем РНБО, – Богдан / liga.net

      Кандидатуру колишнього міністра фінансів України Олександра Данилюка розглядають на посаду секретаря РНБО України.

      Таку заяву зробив голова Адміністрації Президента Андрій Богдан, пише "Інтерфакс-Україна".

      Читайте також: Зеленський звільнив Муженка і призначив новим головою Генштабу Хомчака

      "Дійсно, Олександр Данилюк розглядається на посаду голови РНБО", – сказав Богдан.

      17 травня секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов подав у відставку. Турчинов перебував на посаді від грудня 2014 року.

      Хто такий Олександр Данилюк – читайте у нашому матеріалі за посиланням.

      Володимир Зеленський увечері 21 травня видав чимало указів. Зокрема, президент призначив головою Адміністрації Президента Андрія Богдана, а також 5 його заступників. Окрім того, Зеленський призначив Руслана Хомчака головою Генштабу та Руслана Стефанчука представником президента у Верховній Раді.

      blog_ava
      Що відомо про Володимира Зеленського: біографія президента України
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      Теги: Новини України Новини політики Олександр Данилюк РНБО
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