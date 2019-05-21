Данилюк може стати секретарем РНБО, – Богдан

Кандидатуру колишнього міністра фінансів України Олександра Данилюка розглядають на посаду секретаря РНБО України.

Таку заяву зробив голова Адміністрації Президента Андрій Богдан, пише "Інтерфакс-Україна".

Читайте також: Зеленський звільнив Муженка і призначив новим головою Генштабу Хомчака

"Дійсно, Олександр Данилюк розглядається на посаду голови РНБО", – сказав Богдан.

17 травня секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов подав у відставку. Турчинов перебував на посаді від грудня 2014 року.

Хто такий Олександр Данилюк – читайте у нашому матеріалі за посиланням.

Володимир Зеленський увечері 21 травня видав чимало указів. Зокрема, президент призначив головою Адміністрації Президента Андрія Богдана, а також 5 його заступників. Окрім того, Зеленський призначив Руслана Хомчака головою Генштабу та Руслана Стефанчука представником президента у Верховній Раді.