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      Небезпечна стара політика, – Вакарчук розкритикував референдум Зеленського щодо перемовин з РФ

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      Ідея голови АП Богдана про референдум щодо перемовин з РФ: гнівна реакція Вакарчука
      Ідея голови АП Богдана про референдум щодо перемовин з РФ: гнівна реакція Вакарчука / 24 канал

      Лідер партії "Голос" і водночас музикант Святослав Вакарчук вважає, що в умовах гарячої та інформаційної війни виносити на референдум питання взаємин з Росією, яке передусім стосується національної безпеки – небезпечно та безвідповідально. На його переконання, подібні голосування можуть зазнати маніпуляцій.

      Голова Адміністрації Президента Андрій Богдан заявив, що у команді Володимира Зеленського планують винести на всенародний референдум досягнення мирних домовленостей з Росією.

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      Такі ініціативу новоспеченого очільника АП розкритикував новоспечений політик і музикант Святослав Вакарчук. За його словами, так політика є не новою, а старою.

      Виносити питання національної безпеки на референдум в часи коли противник веде проти нас не лише гарячу війну, але й інформаційну – небезпечно та безвідповідально. Ми знаємо як закінчувалися "референдуми" на Донбасі та в Криму. Шкода, що новий очільник АП цього не розуміє. Чи розуміє? 
      – підкреслив він.

      Схожою є і позиція п’ятого українського президента Петра Порошенка.

      "Я був неприємно здивованим абсолютно дивною позицією щодо того, що так звані "мирні угоди" з Росією, ми маємо вирішувати шляхом референдуму. В країні є побоювання, що це може бути капітуляція, а ніяка не мирна угода, і сьогодні я би дуже радив команді нового президента терміново розвіяти ці чутки, які були або невдалим експромтом, або свідомим кроком, який дуже загрожує суверенітету та територіальній цінності нашої держави", – зауважив політик.

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      Щоправда, міністр оборони Степан Полторак вважає інакше. Чиновник переконує, що з Росією переговори вести потрібно, але робити це треба дуже обережно.

      "Я, чесно кажучи, трохи знаю прикладів в історії, коли Росія домовилася та потім стримала б слово. Особливо, коли вона домовляється з країною, яка має менший потенціал, меншу армію, менше можливостей і меншу територію. Насправді Москва може дотримуватися частини угод лише, коли розмовляє з США", – каже він.

       

       

      якими ще заявами відзначався останнім часом святослав вакарчук:
      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Андрій Богдан Святослав Вакарчук Україна – Росія Новини Росії Адміністрація Президента
      Джерело: 24 Канал
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