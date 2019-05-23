Небезпечна стара політика, – Вакарчук розкритикував референдум Зеленського щодо перемовин з РФ
Лідер партії "Голос" і водночас музикант Святослав Вакарчук вважає, що в умовах гарячої та інформаційної війни виносити на референдум питання взаємин з Росією, яке передусім стосується національної безпеки – небезпечно та безвідповідально. На його переконання, подібні голосування можуть зазнати маніпуляцій.
Голова Адміністрації Президента Андрій Богдан заявив, що у команді Володимира Зеленського планують винести на всенародний референдум досягнення мирних домовленостей з Росією.
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Такі ініціативу новоспеченого очільника АП розкритикував новоспечений політик і музикант Святослав Вакарчук. За його словами, так політика є не новою, а старою.
Виносити питання національної безпеки на референдум в часи коли противник веде проти нас не лише гарячу війну, але й інформаційну – небезпечно та безвідповідально. Ми знаємо як закінчувалися "референдуми" на Донбасі та в Криму. Шкода, що новий очільник АП цього не розуміє. Чи розуміє?
– підкреслив він.
Схожою є і позиція п’ятого українського президента Петра Порошенка.
"Я був неприємно здивованим абсолютно дивною позицією щодо того, що так звані "мирні угоди" з Росією, ми маємо вирішувати шляхом референдуму. В країні є побоювання, що це може бути капітуляція, а ніяка не мирна угода, і сьогодні я би дуже радив команді нового президента терміново розвіяти ці чутки, які були або невдалим експромтом, або свідомим кроком, який дуже загрожує суверенітету та територіальній цінності нашої держави", – зауважив політик.
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Щоправда, міністр оборони Степан Полторак вважає інакше. Чиновник переконує, що з Росією переговори вести потрібно, але робити це треба дуже обережно.
"Я, чесно кажучи, трохи знаю прикладів в історії, коли Росія домовилася та потім стримала б слово. Особливо, коли вона домовляється з країною, яка має менший потенціал, меншу армію, менше можливостей і меншу територію. Насправді Москва може дотримуватися частини угод лише, коли розмовляє з США", – каже він.
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16 трав 2019Вакарчук представив свою партію "Голос"
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