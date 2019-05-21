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      Міг змінити всю систему справедливості, – Вакарчук розповів про головну помилку Порошенка

      853 Читать новость на русском
      Святослав Вакарчук
      Святослав Вакарчук / 24 канал

      Головною помилкою п’ятого Президента України Петра Порошенка стало те, що при владі він не зміг задовольнити попит українців на справедливість. Він не встановив для них "прості і зрозумілі правила гри".

      Це – найбільша претензія, яку йому висунув український виборець. Таку думку висловив співак і лідер новоствореної партії "Голос" Святослав Вакарчук в інтерв’ю "Радіо НВ".

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      Президент Порошенко мав унікальну можливість змінити всю систему справедливості в країні. Це найбільша претензія, яку, я думаю, йому висунув виборець. Попри зрозумілі успіхи, оцей запит на справедливість, на боротьбу з корупцією, на зміни на якісніше … Мені здається, цей запит людей не був виконаний,
      – наголосив Вакарчук.

      На його думку, громадянам потрібно навчитися не критикувати чи любити політика лише за його ім’я, а оцінювати за дії. У випадку з Порошенком, вважає Вакарчук, люди "очікували простих і зрозумілих правил гри, але цього не сталося".

      Вакарчук наголосив, що Порошенко на посаді президента також здійснив речі, за які йому можна подякувати: безвізовий режим з ЄС, надання автокефалії українській церкві та реформи в армії.

      Що відомо про партію Вакарчука?

      16 травня лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук презентував команду своєї партії "Голос", з якою піде на парламентські вибори. Гасло політсили: "Голос – партія справжніх змін".

      Він пояснив, що йде у політику, бо Україна потребує справжніх змін, яких вимагає народ. За його словами, для засновників партії пріоритетом є змінити правила гри в українській політиці та відхід від старої системи.

      Наразі до політичної сили входять лише 6 членів:

      Святослав Вакарчук – лідер партії "Голос";

      Юлія Клименко – заступниця міністра економіки;

      Ярослав Юрчишин – колишній виконавчий директор Transparency International Ukraine;

      Соломія Бобровська – українська діячка, виконувачка обов'язків голови Одеської облдержадміністрації;

      Юрій Соколов – заслужений лікар України;

      Андрій Шараскін ("Богема") – ветеран війни на Донбасі, захисник Донецького аеропорту.

      Вакарчук закликав небайдужих українців приєднуватися до команди "Голосу".

      Вакарчук представив власну партію "Голос": відео

       

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      Теги: Новини політики Новини України Святослав Вакарчук Партія Голос Петро Порошенко Корупція Президент України
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