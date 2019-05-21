Міг змінити всю систему справедливості, – Вакарчук розповів про головну помилку Порошенка

Головною помилкою п’ятого Президента України Петра Порошенка стало те, що при владі він не зміг задовольнити попит українців на справедливість. Він не встановив для них "прості і зрозумілі правила гри".

Це – найбільша претензія, яку йому висунув український виборець. Таку думку висловив співак і лідер новоствореної партії "Голос" Святослав Вакарчук в інтерв’ю "Радіо НВ".

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Президент Порошенко мав унікальну можливість змінити всю систему справедливості в країні. Це найбільша претензія, яку, я думаю, йому висунув виборець. Попри зрозумілі успіхи, оцей запит на справедливість, на боротьбу з корупцією, на зміни на якісніше … Мені здається, цей запит людей не був виконаний,

– наголосив Вакарчук.

На його думку, громадянам потрібно навчитися не критикувати чи любити політика лише за його ім’я, а оцінювати за дії. У випадку з Порошенком, вважає Вакарчук, люди "очікували простих і зрозумілих правил гри, але цього не сталося".

Вакарчук наголосив, що Порошенко на посаді президента також здійснив речі, за які йому можна подякувати: безвізовий режим з ЄС, надання автокефалії українській церкві та реформи в армії.

Що відомо про партію Вакарчука?

16 травня лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук презентував команду своєї партії "Голос", з якою піде на парламентські вибори. Гасло політсили: "Голос – партія справжніх змін".



Він пояснив, що йде у політику, бо Україна потребує справжніх змін, яких вимагає народ. За його словами, для засновників партії пріоритетом є змінити правила гри в українській політиці та відхід від старої системи.

Наразі до політичної сили входять лише 6 членів:



Святослав Вакарчук – лідер партії "Голос";



Юлія Клименко – заступниця міністра економіки;



Ярослав Юрчишин – колишній виконавчий директор Transparency International Ukraine;



Соломія Бобровська – українська діячка, виконувачка обов'язків голови Одеської облдержадміністрації;



Юрій Соколов – заслужений лікар України;



Андрій Шараскін ("Богема") – ветеран війни на Донбасі, захисник Донецького аеропорту.

Вакарчук закликав небайдужих українців приєднуватися до команди "Голосу".

Вакарчук представив власну партію "Голос": відео