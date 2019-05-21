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      Мог изменить всю систему справедливости, – Вакарчук рассказал о главной ошибке Порошенко

      197 Читати новину українською
      Святослав Вакарчук
      Святослав Вакарчук / 24 канал

      Главной ошибкой пятого Президента Украины Петра Порошенко стало то, что у власти он не смог удовлетворить спрос украинцев на справедливость. Он не установил для них "простые и понятные правила игры".

      Это – самая большая претензия, которую ему выдвинул украинский избиратель. Такое мнение высказал певец и лидер новосозданной партии "Голос" Святослав Вакарчук в интервью "Радио НВ".

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      Президент Порошенко имел уникальную возможность изменить всю систему справедливости в стране. Это самая большая претензия, которую, я думаю, ему выдвинул избиратель. Несмотря на понятные успехи, этот запрос на справедливость, на борьбу с коррупцией, изменения на более качественное ... Мне кажется, этот запрос людей не был выполнен,
      – отметил Вакарчук.

      По его мнению, гражданам нужно научиться не критиковать или любить политика лишь за его имя, а оценивать за свои действия. В случае с Порошенко, считает Вакарчук, люди "ожидали простых и понятных правил игры, но этого не произошло".

      Вакарчук отметил, что Порошенко на посту президента также осуществил вещи, за которые ему можно поблагодарить: безвизовый режим с ЕС, предоставление автокефалии украинской церкви и реформы в армии.

      Что известно о партии Вакарчука?

      16 мая лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук представил команду своей партии "Голос", с которой пойдет на парламентские выборы. Лозунг политсилы: "Голос – партия настоящих перемен".

      Он объяснил, что идет в политику, потому что Украина нуждается в настоящих изменениях, которых требует народ. По его словам, для основателей партии приоритетом является изменить правила игры в украинской политике и отход от старой системы.

      Сейчас в политическую силу входят лишь 6 членов:

      Святослав Вакарчук – лидер партии "Голос";

      Юлия Клименко – заместитель министра экономики;

      Ярослав Юрчишин – бывший исполнительный директор Transparency International Ukraine;

      Соломия Бобровская – украинский деятель, исполняющая обязанности председателя Одесской облгосадминистрации;

      Юрий Соколов – заслуженный врач Украины;

      Андрей Шараскин ("Богема") – ветеран войны на Донбассе, защитник Донецкого аэропорта.

      Вакарчук призвал неравнодушных украинцев присоединяться к команде "Голоса".

      Вакарчук представил собственную партию "Голос": видео

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Президент Украины Коррупция Петр Порошенко Партия Голос Святослав Вакарчук
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