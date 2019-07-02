Скандальні заяви Луценка щодо розкрадань в "Укроборонпромі": чи покарали корупціонерів

На початку війни українська оборонка декларувала незалежність від Росії, проте дуже потребувала російських запчастин. Чорний ринок контрабанди заполонили перекупники й серед них були Андрій Рогоза, Віталій Жуков і син секретаря Ради національної безпеки і оборони України – Ігор Гладковський.

Вони скуповували запчастини у контрабандистів і по складах української армії, а тоді накручували ціну в рази за змовою з державним концерном "Укроборонпром" й продавали заводам.

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За два роки вони викачали з оборонного бюджету близько чверті мільйона гривень. Восени 2018 року в розпорядженні журналістів опинилися переписки з телефонів Жукова та Рогози. У цих повідомлення про те, як насправді хлопці вели свій бізнес: про завищенні в рази ціни, участь Гладковського-молодшого, відкати чиновникам "Укроборонпрому" та про хабарі правоохоронним органам.



Переписка щодо завищених цін

Про тріо знала прокуратура, але два роки мовчала про переписки й ховала справи. Єдиний вирок отримала фіктивна власниця фірми-прокладки.

Після публікації журналістського розслідування відсторонили двох директорів оборонних заводів і Гладковського-старшого. Журналісти програми "Наші гроші" змусили прокуратуру виправдовуватися, а директора НАБУ погнати на поліграф своїх же детективів. Через великий суспільний резонанс президент звільнив Гладковського й пообіцяв міжнародний аудит "Укроборонпрому".

Першою на публікацію відреагувала Військова прокуратура України. Ця структура визнала існування листувань, а також добила кримінальну справу, якій не могла дати раду кілька років до журналістського розслідування. І повернула до бюджету мільйон доларів не сплаченої групи податків, що є непоганим першим кроком. Проте доки військова прокуратура репутацію рятувала, то генеральний прокурор її закопував.

Я розумію прекрасно, що журналісти та політики завжди швидші, аніж прокурори. Особливо, коли ми виходимо на фінальну стадію процесуальних дій. В момент виходу журналістського розслідування рахунки йшли на дні, а зараз на години. Фактично журналістське розслідування з’явилося в той момент, коли ми стояли на фінішній прямій,

– заявив генеральний прокурор Юрій Луценко.

У лютому 2019 року після публікації розслідування генеральний прокурор опинився у складному становищі. Визнати, що журналісти впоралися з розслідуванням швидше та краще за прокуратуру – не міг. Тому спершу генеральний прокурор усіх переконував, що перед виборами у ЗМІ злили матеріали його слідства, яке він уже майже завершив.



Юрій Луценко

Далі Юрій Луценко змінив свідчення. На брифінгах починає звучати історія про те, як ще журналіст-хакер поцупив сервер прокуратури і пів року його гриз.

Звинувачення того, що ми мовляв довго діяли – відкидаю. В мене паралельне питання: "Чому пан Бігус чекав з минулого року?". Я знаю відповідь на це питання – йому треба було зламати коди диску.

– розповів Юрій Луценко.

Визнати, що в ГПУ вже два роки припадають пилом переписки Ігоря Гладковського – Луценку було важко. Проте заперечувати стало ще важче, коли цитатами з цих переписок уже віртуально спілкувався український Facebook, а "Нацкорпус" вже зовсім не віртуально палив ворота маєтку Гладковських.



"Нацкорпус" біля будинку Гладковського

То ж Луценко публічно визнав, що два роки тому в Жукова та Рогози прокурори вилучили телефони, а з них їх переписки, а також Гладковського-молодшого.

Саме так була сформульована доповідна записка, яка прийшла на моє ім’я. Про те, що в ході обшуку та зняття інформації з мобільних терміналів зв’язку було встановлено про ймовірні дії, направлені на розкрадання та несплату податків Рогозою, Жуковим та Свинарчуком,

– пояснив генпрокурор Луценко.

Несплата податків – саме на ній тоді в 2017 році зосередилася прокуратура. З одного боку логічно, адже в діяльності групи лише податки підслідність прокуратури. З іншого – у 2019 році Луценко намагався усіх переконати, що елементарно справу про ухиляння від податків прокуратура тяжко виношувала цілих два роки.

Буквально минулого тижня ми отримали остаточний акт податкової перевірки. Близько 30 мільйонів гривень несплачених податків. Підозра ще вчора ввечері була вручена керівнику фірми "Оптимумспецдеталь" громадянину Рогозі.

– додав Юрій Луценко.

Підозра була вручена Андрію Рогозі та Віталію Жукову. Оскільки на тимчасовій слідчій комісії Луценко вже заявляв, що спільників було троє, то найбільше чекали на третю підозру – для Ігоря Гладковського. Однак її прокуратура так і не оформила.



Ігор Гладковський

"Стосовно ймовірної участі пана Гладковського чи Свинарчука, то переписка не вказує на те, що він займався виробництвом або переведення готівки без сплати податків, але для нас очевидно, що він був співучасником цієї діяльності", – пояснив Луценко.

Дві підозри військова прокуратура таки вручила й таким чином добила свою справу по податках і повернула у бюджет 27 мільйонів гривень. Без іронії це хороший результат. Звісно, є думка про те, що штраф за податки замість посадки за корупцію – це маячня. І в глобальному сенсі ця думка справедлива. Але 27 мільйонів в бюджет хоч би за податки це краще, ніж нуль за корупційні злочини, за які перспективи посаджати поки що примарна.

При аналізі того, що є на диску і аналізі того, що нам показував пан Бігус, то не все співпадає. Розмова показана Бігусом між Жуковим та Букіним – такої переписки в телефонах немає,

– заявив генеральний прокурор Юрій Луценко.

Переписка, про яку говорить Луценко, це листування Віталія Жукова із нинішнім генеральним директором "Укроборонпрому" Павлом Букіним. Журналісти програми "Наші гроші" публікували два її шматки. У першому Букін пропонував Жукову розпиляти казахський контракт. Продати державному концерну висотоміри за завищеною ціною.



Переписка Жукова та Букіна

У другому Букін істерив на Жукова, адже поставка висотомірів затрималася і чиновник панікував через можливий зрив контракту.

Дивіться скріни переписки:

Після публікації цієї частини розслідування Павло Букін заперечував про бізнес-відносини з Жуковим і те, що між ними були такі розмови. "Я з Віталієм Жуковим робочі питання не обговорював. Я не знаю звідки вони (переписки – 24 канал) взялися", – заявив Павло Букін. З невідомої причини генеральний прокурор також виправдовував Букіна.

Більше – дивіться у програмі.