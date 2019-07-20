00:35
23 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Банальна смерть президента Туркменістану. Скромний російський мільярдер
      Вєсті Кремля
      00:15, сьогодні
      Вєсті. UA: Проліт Ляшка повз мандат. Вісім друзів Савченко
      Вєсті.UA
      23:20, 22 липня
      Гучні скандали, запеклі протистояння, кандидати-клони: що відомо про "мажоритарку" на Київщині
      ЦРУ
      09:00, 19 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, 18 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      У "Мотор Січ" відреагували на звинувачення СБУ про фінансування бойовиків

      2034 Читать новость на русском
      У "Мотор Січ" відповіли на серйозні закиди СБУ
      У "Мотор Січ" відповіли на серйозні закиди СБУ / Колаж 24 каналу

      Підприємство "Мотор Січ" заперечує звинувачення Служби безпеки України про причетність до наповнення "бюджету ДНР". А також називає "замовними" відомості із розслідування Bihus.Info про постачання підприємством до Росії складників двигунів для військових літаків.

      "Ми платили та платимо податки тільки в державний бюджет України й тільки на території України", – заявив директор зі зв'язків із громадськістю ВАТ "Мотор Січ" Анатолій Малиш, пише "Радіо Свобода".

      До теми: Зеленський заявив про нову масштабну схему в оборонній сфері

      "Ми на території, непідконтрольній Україні, податки не платили й не платимо", – наголосив Малиш.

      Про які звинувачення "Мотор Січ" з боку СБУ мовиться?

      19 липня Служба безпеки України оприлюднила заяву про припинення протиправної діяльності підприємства з групи компаній "Мотор Січ".

      Мовиться про "Сніжнянський машинобудівний завод", розташований на окупованій території Донецької області. Цей завод, мовляв, протягом двох років фінансував діяльність проросійських бойовиків, сплачуючи податки до "бюджету" підтримуваної Росією псевдореспубліки.

      Керівники цього заводу, згідно з інформацією СБУ, розробили та реалізували масштабну схему безтоварних операцій з підприємствами, розташованими в Україні, Росії, а також і на непідконтрольній Україні території Донбасу. Правоохоронці запевняють, що лише протягом 2015 року "Сніжнянський машинобудівний завод" профінансував так звану "ДНР" на понад 32 мільйони російських рублів (приблизно 13 мільйонів гривень).

      Ще ж і надто – завод безоплатно передавав певні товари та матеріали на потреби так званого "міністерства доходів і зборів" угруповання проросійських бойовиків на території Донбасу.

      Про що мовилося у розслідуванні Bihus.Info щодо "Мотор Січ"?

      Журналісти Bihus.Info здійснили розслідування діяльності "Мотор Січ" і виявили, що це запорізьке підприємство постачає до Росії складники двигунів – у тому числі двигунів військових гелікоптерів та літаків. І це попри заборону експорту військової техніки до Російської Федерації.

      Дивіться розслідування Bihus.Info про діяльність "Мотор Січ":

      У "Мотор Січі" усе заперечують та називають таку інформацію замовною. Підприємство наголошує, що працює у межах чинного законодавства і всі свої дії чинить відповідно до його вимог.

      Усе, що відомо  про корупційні схеми в "Укроборонпромі" та загалом оборонній галузі України – читайте у матеріалах 24 каналу. 

      blog_ava
      Трансфери команд УПЛ: онлайн
      22 липня
      9548
      Теги: Новини України Новини Росії Корупція Корупційні схеми в Укроборонпромі Розслідування Зброя Скандал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 20 липня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Афера століття: схемщиці у Львові відсудили в облради майно, яке самі ж і вкрали
      22 липня , 22:30 Афера століття: схемщиці у Львові відсудили в облради майно, яке самі ж і вкрали
      Тетяна Мартинюк 553
      Головні новини 22 липня: Єфремова випустили, а "Слуга народу" отримає монобільшість у Раді
      22 липня , 22:13 Головні новини 22 липня: Єфремова випустили, а "Слуга народу" отримає монобільшість у Раді
      2833
      Як обрати смартфон: на що потрібно звертати увагу
      22 липня , 09:00 Як обрати смартфон: на що потрібно звертати увагу
      2026
      Шабаш чекистов в рясах, упоротые рабы и люди второго сорта: новости Крымнаша
      22 липня , 22:00 Шабаш чекистов в рясах, упоротые рабы и люди второго сорта: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец
      Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
      22 липня , 21:07 Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
      371
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук