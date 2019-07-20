У "Мотор Січ" відреагували на звинувачення СБУ про фінансування бойовиків

Підприємство "Мотор Січ" заперечує звинувачення Служби безпеки України про причетність до наповнення "бюджету ДНР". А також називає "замовними" відомості із розслідування Bihus.Info про постачання підприємством до Росії складників двигунів для військових літаків.

"Ми платили та платимо податки тільки в державний бюджет України й тільки на території України", – заявив директор зі зв'язків із громадськістю ВАТ "Мотор Січ" Анатолій Малиш, пише "Радіо Свобода".

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"Ми на території, непідконтрольній Україні, податки не платили й не платимо", – наголосив Малиш.

Про які звинувачення "Мотор Січ" з боку СБУ мовиться?

19 липня Служба безпеки України оприлюднила заяву про припинення протиправної діяльності підприємства з групи компаній "Мотор Січ".

Мовиться про "Сніжнянський машинобудівний завод", розташований на окупованій території Донецької області. Цей завод, мовляв, протягом двох років фінансував діяльність проросійських бойовиків, сплачуючи податки до "бюджету" підтримуваної Росією псевдореспубліки.

Керівники цього заводу, згідно з інформацією СБУ, розробили та реалізували масштабну схему безтоварних операцій з підприємствами, розташованими в Україні, Росії, а також і на непідконтрольній Україні території Донбасу. Правоохоронці запевняють, що лише протягом 2015 року "Сніжнянський машинобудівний завод" профінансував так звану "ДНР" на понад 32 мільйони російських рублів (приблизно 13 мільйонів гривень).

Ще ж і надто – завод безоплатно передавав певні товари та матеріали на потреби так званого "міністерства доходів і зборів" угруповання проросійських бойовиків на території Донбасу.

Про що мовилося у розслідуванні Bihus.Info щодо "Мотор Січ"?

Журналісти Bihus.Info здійснили розслідування діяльності "Мотор Січ" і виявили, що це запорізьке підприємство постачає до Росії складники двигунів – у тому числі двигунів військових гелікоптерів та літаків. І це попри заборону експорту військової техніки до Російської Федерації.

Дивіться розслідування Bihus.Info про діяльність "Мотор Січ":

У "Мотор Січі" усе заперечують та називають таку інформацію замовною. Підприємство наголошує, що працює у межах чинного законодавства і всі свої дії чинить відповідно до його вимог.

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