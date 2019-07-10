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      "Мотор Січ" в обхід заборони продає запчастини військовим РФ

      19 Читать новость на русском
      Українське підприємство продає військовим РФ запчастини
      Українське підприємство продає військовим РФ запчастини / Фото з відкритих джерел

      Українське підприємство "Мотор Січ" народного депутата В'ячеслава Богуслаєва постачає через посередників деталі для двигунів військовим РФ попри заборону експорту військової техніки країні агресора. Зокрема завод працює в Криму і в окупованому Донбасі.

      Раніше представники підприємства "Мотор Січ" і особисто Богуслаєв заявляли, що деталі українського виробництва дійсно експортують у Росію, однак встановлюють виключно на двигуни цивільної авіації, зазначається у розслідуванні Bihus.info.

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      Окрім "Мотор Січі" 80-річному герою України В’ячеславу Богуслаєву належить кілька російських компаній. Одна з них "Борисфен" у 2015-2017 роках отримала з бюджету Росії три з половиною мільйони доларів на обслуговування вертолітних двигунів для ФСБ.

      За даними журналістів, "Борисфен" співпрацює з російською державною компанією в анексованому Криму, а також отримала кілька держзамовлень від льотного загону "Росія", який відповідає за перевезення військового і політичного керівництва країни, в тому числі президента Росії Володимира Путіна.

      Інша російська компанія Богуслаєва "ВКМС" з 2015 по 2016 рік постачала деталі двигуна ТВ3-117 виробництва "Мотор Січ" російському 218-му авіаремонтному заводу. В одному з контрактів на постачання деталей, опублікованому на сайті російських держзакупівель у 2016 році, зазначено, що українські деталі на 218-й авіаремонтний завод замовляло військове представництво Міністерства оборони РФ. 

      У компанії стверджували, що українські деталі використовуються виключно для цивільної авіації. Однак, за даними журналістів Bihus.Info, насправді їх приймало Міністерство оборони Росії.

      У розслідуванні зазначається, що в 2018 році "Мотор Січ" почала постачати деталі для ТВ3-117 в Росію обхідним шляхом – через компанію в Боснії і Герцеговині. Директор фірми-посередника – Сава Цвієтіновіч, член боснійської партії "Союз незалежних соціал-демократів", яку ЗМІ називають інструментом впливу Росії на Балканах.

      Цвієтіновіч підтвердив журналістам, що здійснювати транзит українських деталей у Росію його попросив особисто Богуслаєв. При цьому власниками боснійської компанії-посередника є два колишніх чиновники Міністерства оборони Росії. Вони працюють і в інших компаніях Богуслаєва, які займаються поставками деталей для російської армії.

      Сам В’ячеслав Богуслаєв і підприємство "Мотор Січ" розслідування Bihus.Info поки що не коментували.

      Дивіться нове розслідування Bihus.Info про те, як українське підприємство продає запчастини РФ

       

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