"Мотор Січ" в обхід заборони продає запчастини військовим РФ

Українське підприємство "Мотор Січ" народного депутата В'ячеслава Богуслаєва постачає через посередників деталі для двигунів військовим РФ попри заборону експорту військової техніки країні агресора. Зокрема завод працює в Криму і в окупованому Донбасі.

Раніше представники підприємства "Мотор Січ" і особисто Богуслаєв заявляли, що деталі українського виробництва дійсно експортують у Росію, однак встановлюють виключно на двигуни цивільної авіації, зазначається у розслідуванні Bihus.info.

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Окрім "Мотор Січі" 80-річному герою України В’ячеславу Богуслаєву належить кілька російських компаній. Одна з них "Борисфен" у 2015-2017 роках отримала з бюджету Росії три з половиною мільйони доларів на обслуговування вертолітних двигунів для ФСБ.

За даними журналістів, "Борисфен" співпрацює з російською державною компанією в анексованому Криму, а також отримала кілька держзамовлень від льотного загону "Росія", який відповідає за перевезення військового і політичного керівництва країни, в тому числі президента Росії Володимира Путіна.

Інша російська компанія Богуслаєва "ВКМС" з 2015 по 2016 рік постачала деталі двигуна ТВ3-117 виробництва "Мотор Січ" російському 218-му авіаремонтному заводу. В одному з контрактів на постачання деталей, опублікованому на сайті російських держзакупівель у 2016 році, зазначено, що українські деталі на 218-й авіаремонтний завод замовляло військове представництво Міністерства оборони РФ.

У компанії стверджували, що українські деталі використовуються виключно для цивільної авіації. Однак, за даними журналістів Bihus.Info, насправді їх приймало Міністерство оборони Росії.

У розслідуванні зазначається, що в 2018 році "Мотор Січ" почала постачати деталі для ТВ3-117 в Росію обхідним шляхом – через компанію в Боснії і Герцеговині. Директор фірми-посередника – Сава Цвієтіновіч, член боснійської партії "Союз незалежних соціал-демократів", яку ЗМІ називають інструментом впливу Росії на Балканах.

Цвієтіновіч підтвердив журналістам, що здійснювати транзит українських деталей у Росію його попросив особисто Богуслаєв. При цьому власниками боснійської компанії-посередника є два колишніх чиновники Міністерства оборони Росії. Вони працюють і в інших компаніях Богуслаєва, які займаються поставками деталей для російської армії.

Сам В’ячеслав Богуслаєв і підприємство "Мотор Січ" розслідування Bihus.Info поки що не коментували.

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