NewsOne – це перша ластівка: Нацрада скликає позачергове засідання через скандальний телеміст

Ситуація із телемостом між телеканалами NewsOne і "Росія 24" є своєрідним промацуванням обстановки в українському телерадіопросторі. Російські телеканали – внесені до санкційних списків і ліцензіати Нацради з питань телебачення і радіомовлення мають про це пам’ятати.

Так, Нацрада планує провести позачергове засідання 9 липня. На ньому обговорять скандальну ситуацію з українсько-російським телемостом. Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповіла заступниця голови Нацради Уляна Фещук.

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"Ми скликали позачергове засідання, на якому говоритимемо про цю ситуацію і застерігатимемо ліцензіатів і провайдерів від порушення чинного законодавства. Є рішення РНБО від 2 травня 2018 року, і російські телеканали внесені до санкційних списків. Крім того, Нацрада обмежила показ приблизно 80 телеканалів. Ми стоїмо на сторожі і не дамо ліцензіатам порушувати чинне законодавство", – наголосила Фещук.

За її словами, ситуація з NewsOne – це лише "перша ластівка", і Нацрада хоче застерегти від подібних ситуацій у майбутньому.

Водночас, Нацрада ніяк не може повпливати на ситуацію з телемостом між NewsOne і "Росією 24". Річ у тім, що орган може відреагувати лише на факт проведення такого телемосту. Діяти наперед і будь-як запитувати у телеканалу інформацію про запланований ефір Нацрада не має права.

Що відомо про скандальний телеміст між NewsOne і "Росією 24"?

Український телеканал NewsOne, що належить куму Путіна і лідеру "Опозиційної платформи – За життя" Віктору Медведчуку, та російський прокремлівський телеканал "Росія 24" збиралися провести спільний телеміст під назвою "Надо поговорить". Він мав відбутися 12 липня, анонсував проект відомий російський пропагандист Дмитро Кисельов.

Ведучими від російських пропагандистів затвердили Марію Сіттель та Андрія Малахова, від NewsOne – Василя Голованова та Олену Кирик.

Така новина викликала шквал обурень серед українців, на ситуацію відреагував і президент Зеленський. Він назвав спробу проведення телемосту дешевим і небезпечним піаром перед виборами.

Генпрокуратура України навіть відкрила кримінальне провадження про замах на скоєння державної зради. Екстрене засідання провела і РНБО, під час нього були прийняті таємні рішення.

Врешті телеканал NewsOne відмінив проведення телемосту. Причиною назвали "прямі погрози фізичної розправи стосовно журналістів та їх близьких".

Попри скасування телемосту під стінами телеканалу ввечері 8 липня зібралися протестувальники. Вони вимагали скасування ліцензії для NewsOne.

Які ще українські ЗМІ належать Медведчуку?

Кум Володимира Путіна має неабиякий медійний вплив в Україні. Так, у його власності перебувають телеканали "112 Україна", NewsOne і, віднедавна, – ZIK.

Цими ЗМІ за документами володіє народний депутат 8-ого скликання Верховної Ради від фракції "Опозиційного боку" та права рука Медведчука Тарас Козак.



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