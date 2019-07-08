Ефір із російськими пропагандистами: чому телеміст, який хотіли провести – це ризик

Український телеканал NewsOne та кремлівський телеканал "Росія 24" запланували провести на тижні спільний телеміст "Надо поговорить". Потім український канал від ідеї відмовився, але на росіян це не вплинуло.

У тому, що відбувається в історії із телемостом між проросійськими пропагандистами (з українського боку) та російським пропагандистами та які ризики у цьому заховані – розбирались журналісти 24 каналу.

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Який телеміст всіх обурив?

Той, який анонсували на російському державному каналі "Росія24". Російський ведучий Дмитро Кисельов у своїй програмі заявив, що російський канал спільно із українським каналом NewsOne який контролює Віктор Медведчук, проведуть 12 липня телеміст під назвою "Надо поговорить". Про це він оголосив у своїй програмі "Вести недели".

Планувалось, що ведучими двогодинного телемосту з боку NewsOne будуть Василь Голованов та Олена Кирик, з боку "Росії 24" — Марія Сіттель та Андрій Малахов. Організатори цього дійства заявляли, що планували провести неполітичний телеміст між народами Росії та України. Українців ця ідея обурила. Під офісом телеканалу NewsOne почали збиратись акції протесту.

Зрештою, менше ніж за добу після оголошення про проведення телемосту, цей захід було скасовано українським каналом. При цьому росіян це не приголомшує – вони вже заявили, що телеканал "Росія 24" не буде скасовувати скандальний телеміст. З ким і в якому форматі він відбуватиметься за умов відсутності української сторони – лишається таємницею.

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Чому цей телеміст – погана ідея?

Тому що це могло стати порушенням закону – в Україні заборонена трансляція медійного продукту, який створюють російські телеканали.

Тому що канал "Росія 24" протягом 5 років російсько-української війни концентровано створював фейки про ситуацію в Україні, демонізуючи її населення. Та агітуючи громадян Росії їхати воювати на Донбас.

Тому що російсько-українська війна в інформаційному просторі є такою ж насиченою, як і зоні бойових дій та шкодить національній безпеці України.

Чи дійсно цей телеміст був би поза політикою?

Ні. Допоки Росія лишається країною-агресором, яка фінансує власні маріонеткові окупаційні адміністрації на території Криму та Донбасу – це неможливо. Крім того, все, що Кисельов анонсує про Україну, не може бути поза політикою.

Чому в Україні заборонили російські канали?

Тому що їхня трансляція загрожувала національній безпеці України.

Тому що той продукт, який транслюють російські канали, спрямований на розпалення ненависті до українців. Із розпаленням він справляється цілком ефективно – за даними соцопитувань 40% росіян вважають Україну ворожою державою.

Тому що той продукт, який транслюють російські канали, спрямований на формування образу Україну як несамостійної та нереалізованої незалежної держави. При чому це робиться настільки грубо, що викрити цю брехню можуть навіть російські канали.

От як, наприклад, у цьому відео новини у програмі Кисельова, присвячені Україні і фейковим учасникам Революції гідності:

Що не так із самим Кисельовим?

Він – один із найбільш активних ретрансляторів пропагандистських тез Кремля про "кривавий військовий переворот" та "київську хунту", про неконституційне захоплення влади, про розіп’ятих хлопчиків, про ядерний попіл, кровожерливих жидобандерівців та радикально русофобських укрофашистів, які тероризують "мирних російськомовних українців". Ну, і про те, що російські війська на територію України не заходили; про те, шо Крим Росія не окупувала, а "повернула", а до всіх воєнних злочинів росіяни непричетні.

Він настільки активно розказував про те, наскільки жорстокими є українські військові, які "вбивають" населення Донбасу, що сотні росіян кидали все і їхали воювати на Донбас. Це, зрештою, якщо не вбивало їх, то ламало їм життя. Як, наприклад, племіннику самого Кисельова, якого суд у Мюнхені засудив до двох років і трьох місяців позбавлення волі. За підготовку до війни на Донбасі.

Роль Кисельова у агресії Росії проти України настілки визначна, що її помітили навіть у Європейському союзі. Саме через це його і внесли до санкційного списку: йому заборонили в'їзд на територію ЄС, а всі його активи були заморожені.

Що може Україна зробити, аби убезпечити себе від таких проектів у майбутньому?

Не реагувати на провокації. А в ідеалі – обмежити мовлення тих ЗМІ, які в умовах війни транслюють тези країни-агресора.

Секретар Ради нацбезпеки Олександр Данилюк ще до того, як телеміст був скасований, пояснив, що це "непорозуміння", і команда президента "працює над рішенням". Згодом президент Володимир Зеленський назвав це провокацією.

І цілком справедливо запропонував російському президенту поговорити без телемостів:

Треба поговорити? Треба. Обговоримо чий Крим і кого там немає на Донбасі. Компанію для розмови пропоную таку: я, ви, Дональд Трамп, прем'єр Великобританії Тереза Мей, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон,

– сказав президент.

Дивіться також відео звернення президента Зеленського з приводу скандального телемосту:

Тимчасовий виконувач обов’язків голови Служби безпеки України Іван Баканов запропонував також скликати позачергове засідання РНБО та відповідно до чинного законодавства застосувати певні санкції до юридичних осіб, які здійснюють мовлення під логотипами "112 Україна" і NewsOne. Тобто – проти найактивніших каналів холдингу Медведчука.

Які ЗМІ входять до холдингу Віктора Медведчука (Інфографіка)

Ну і заодно звернутися до Антимонопольного комітету, аби той якось вплинув на медведчуківський холдинг "Новини", аби посприяти демонополізації інформаційного простору.

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Хоча, насправді, як стверджують джерела 24 каналу, такі складні процедури є не обов’язковим. Головним чином через те, що і ліцензія 112 каналу закінчилась ще у 2018 році і Нацрада із питань телебачення і радіомовлення так і не подовжила її. А канал NewsOne отримав стільки попереджень, що регулятор має усі підстави призупинити його мовлення.