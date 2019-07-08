У Росії не збираються скасовувати скандальний телеміст з NewsOne

Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія, до якої належить пропагандистський телеканал "Росія 24", не буде скасовувати скандальний телеміст.

Там не бачать причин для скасування, хоча з боку NewsOne від участі відмовились , повідомляє прес-служба російського холдингу.

Реакція: Скандальний телеміст між Newsone та "Росія 24": українські політики вибухнули обуренням

Так, український телеканал NewsOne заявив про скасування спільного телеміст "Надо поговорить" з російським прокремлівським телеканалом "Росія 24". Причиною відмови від проведення телемосту NewsOne нібито назвав "прямі погрози фізичної розправи стосовно журналістів та їхніх близьких".

У нас немає жодних підстав для скасування телемосту,

– мовиться у повідомленні.

У Росії такий марафон сприймають з радістю. Прес-секретар очільника Кремля Дмитро Пєсков каже, що "спілкування двох народів ніхто не скасовував", хоча "попри усю політико-дипломатичну турбулентність між двома країнами".

Що відомо про так званий телеміст "Надо поговорить"?Двогодинний так званий телеміст між каналом NewsOne та "Росія 24" мав відбутися найближчої п’ятниці, 12 липня. Ведучими від російських пропагандистів затвердили Марію Сіттель та Андрія Малахова, від NewsOne – Василя Голованова та Олену Кирик.



Телеміст і справді розкритикував президент Володимир Зеленський, політики та українці. За словами гаранта, телеміст – дешевий та небезпечний піар перед виборами. Його мета – знову поділити Україну на два табори.



У Нацраді з питань телебачення та радіомовлення зауважили, що не могли заборонити проведення телемосту, бо не мають права діяти наперед та запитувати інформацію про запланований ефір.

Які медіа в Україні контролює Віктор Медведчук?

Український політик та кум Володимира Путіна Віктор Медведчук володіє трьома українськими телеканалами: "ZIK", "112", та "NewsOne". Останні два за час свого існування безліч разів піддавалися критиці за проросійську риторику.

Де-юре Медведчук не володіє каналами холдингу, проте де-факто вони належать його соратнику Тарасу Козаку.



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