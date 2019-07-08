Скандальний телеміст між Newsone та "Росія 24": українські політики вибухнули обуренням

Наміри українського телеканалу Віктора Медведчука NewsOne та пропагандистів «Росія 24» організувати так званий телеміст під назвою "Надо поговорить" обурив користувачів соцмереж. Українці разом з політиками та журналістами називають такі дії відвертою провокацією та закликають не затягувати із реакцією.

Цей так званий телеміст має тривати дві години і відбудеться найближчої п’ятниці, 12 липня. Його анонсував російський ведучий, палкий прихильник Путіна і не менш палкий антиукраїнський пропагандист Дмитро Кисельов у програмі "Вести недели".

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Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман наголосив, що "реванш вже не просто "шкрябається в двері". Він вже заходить в квартири українців через канали кума Путіна.

Звертаюсь до журналістів та керівників каналу. Згадайте, з ким у нас війна на Сході, хто вбиває наших хлопців на Донбасі, руйнує українські міста та анексував Крим. Згадайте - і відмовтесь від цього проекту. Не грайте на руку ворогу!

– написав він на своїй сторінці у Facebook.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій закликає СБУ відреагувати, а Нацраду з питань телебачення і радіомовлення – розглянути питання відкликання у "антиукраїнських ЗМІ" ліцензії на мовлення.

Продажні політики та їхні прислужники вирішили про щось поговорити з ворогами і вбивцями. І тому я хочу закликати сьогодні Службу безпеки України негайно відреагувати на брутальне порушення законів України. Також закликаю Національну рада з питань телебачення і радіомовлення негайно провести засідання і розглянути питання, щоб позбавити антиукраїнські ЗМІ ліцензій на мовлення,

– сказав він на засіданні погоджувальної ради депутатських фракцій ВР.

Голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, що ідея телемосту невипадкова. За його словами, це не передвиборчий епізод, а нова російська стратегія.

"Новий наратив зазвучав по-іншому: "війни немає", "нормальні люди зможуть домовитися", "треба усунути від впливу радикалів, зацікавлених у війні". І він починає спрацьовувати не лише в Росії, але й на двох інших важливих фронтах. Українці обирають президентом речника (свідомого чи ні, немає значення) нового російського наративу" – написав він на своїй сторінці у Facebook.

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Він наголосив, що Європа і світ готові скористатися нагодою, аби зупинити економічно незручне для них протистояння з Росією.

Тому знов нагадаю – виграти цю війну можна тільки усвідомивши, що вона триває. Так ми побачимо: міст через наш оборонний рів будують не друзі, які просяться в гості,

– додав В'ятрович.

Перший віце-спікер Верховної Ради та член української делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко заявила, що спроби провести телеміст з цим рупором ненависті (Росія 24) до України – виклик, на який негайно має відреагувати Нацрада.

Там точно ще працюють люди, які колись були авторитетами професії?), СБУ, Міністерство інформації, Уряд і офіс президента. Свати-мєнти були першою ластівкою, тепер нам будуть втюхувати " Росію 24". Промовчимо?

– написала вона.

Голова української делегації в ПАРЄ і нардеп Володимир Ар'єв наголосив, що поговорити з країною-агресором можна лише після повернення Криму і Донбасу та каяття за агресію.

"За інших умов – це прямий ворожий десант гібридної війни на нашу територію. Трансляцію в Україні продукту забороненого законом пропагандистського каналу не можна допустити усіма засобами. Заради пам‘яті загиблих і заради справедливості до скалічених і постраждалих", – написав він.

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Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук наголосив, що "це не телеміст, це телеміна і загроза національній безпеці".

Інформаційна окупація України – така ж загрозлива перспектива, як і окупація територій.Ми звертаємося до Ради національної безпеки та оборони, до Служби безпеки України та до Президента України з закликом дати належну правову та політичну оцінку таким діям власників каналу NewsOne та медіахолдингу "Новини", спрямованим на підрив національного суверенітету України,

– вважає він.

Водночас Вкарчук наголосив, що "треба заборонити олігархам використовувати інформаційне мовлення у своїх пропагандистських цілях".

Що це за "Надо поговорить"?

Український телеканал NewsOne, що належить соратнику Віктора Медведчука Тарасові Козаку, та російський прокремлівський телеканал "Росія 24" проведуть спільний так званий телеміст "Надо поговорить". Він відбудеться 12 липня, а анонсував його російський ведучий і відомий антиукраїнський пропагандист Дмитро Кисельов.

Водночас у Нацраді з питань телебачення і радіомовлення пояснюють, що зможуть відреагувати лише на факт проведення такого телемосту. Діяти наперед і будь-як запитувати у телеканалу інформацію про запланований ефір Нацрада не має права.

Проросійський політик та член партії "Опозиційна платформа – "За життя" Віктор Медвечук де-юре не володіє жодним медіахолдингом. Проте де-факто під його контролем перебувають вже три інформаційні телеканали. Йдеться про NewsOne, "112 Україна" і ZIK. Ними за документами володіє народний депутат VIII-ого скликання Верховної Ради від фракції "Опозиційного боку" та права рука Медведчука Тарас Козак.

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