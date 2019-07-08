Садовий закликає скликати РНБО через медведчуківську пропаганду

Ситуація із проросійською пропагандою на контрольованих Медведчуком каналах має бути вирішена через термінове скликання Ради Нацбезпеки, куди мають бути викликані члени Нацради з питань телебачення та радіомовлення.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав лідер "Самопомочі" Андрій Садовий.

Всі рішення треба прийняти там. Президент Зеленський і секретар РНБО Данилюк, якщо не хочуть щоб ситуація вийшла з під контролю, мають бути в цьому максимально зацікавлені,

– наголошує політик.

Садовий нагадує, що підстав для позбавлення ліцензій телеканалів Медведчука назбиралось достатньо ще в попередні роки. За його словами, у телеканалу "112 Україна" дія ліцензії завершилась ще у вересні 2018 року.

"Але тоді голова Нацради, обраний за квотою Порошенка, чомусь відмовився ставити це питання на обговорення. Мабуть були інші розрахунки. Ну от, дорозраховувались. Тому до Петра Олексійовича велике прохання – замість гнівних заяв попросіть своїх людей в Нацраді виконати норму закону і забрати медведчуківську пропаганду з українського телепростору", – написав Садовий.

Нагадаємо, віднедавна після купівлі телеканалу ZIK соратник Медведчука Тарас Козак володіє вже 3-ма новинними телеканалами. Раніше Андрій Садовий закликав націоналізувати або позбавити ліцензії ці телеканали.



Вчора один із каналів – Newsone – анонсував на 12 липня телеміст "Надо поговорить" із російським пропагандистським каналом.