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      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Зеленський емоційно прокоментував телеміст з Росією: відео

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      Зеленський прокоментував телеміст з Росією 2019
      Зеленський прокоментував телеміст з Росією / Getty images

      Український телеканал NewsOne, що належить соратнику Віктора Медведчука Тарасові Козаку, та російський прокремлівський телеканал "Росія 24" проведуть спільний телеміст "Надо поговорить". Президент України Володимир Зеленський назвав телеміст дешевим та небезпечним піаром перед виборами.

      У відеозверненні на Facebook Володимир Зеленський закликав відключити емоції та включити голову.

      Важливо: Нацрада ніяк не може вплинути на скандальний телеміст між Newsone і "Росія 24"

      Зеленський наголосив, що мета телемосту – знову поділити Україну на два табори.

      Одному табору – політики запропонують поговорити і забути образи, подумаєш тисячі загиблих наших хлопців. Інші – закличуть обуритися і, прикриваючись патріотизмом, підуть заробляти бали на вибори,
      – наголосив Зеленський.

      Президент України закликав українців зберігати спокій і не піддаватися на провокації.

      Наша реакція буде відповідною задля збереження спокою, порядку та інформаційної безпеки України,
      – додав президент.

      Зеленський окремо звернувся до журналістів телеканалу NewsOne. Він наголосив, що "хтось купив канали, але не вас".

      Читайте також: У РНБО жорстко розкритикували телеміст з Росією

      Російською мовою Володимир Зеленський звернувся до лідера РФ Володимира Путіна. 

      Треба поговорити? Треба. Обговоримо чий Крим і кого там немає на Донбасі. Компанію для розмови пропоную таку: я, ви, Дональд Трамп, прем'єр Великобританії Тереза Мей, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон,
      – сказав президент.

      Зустрітися Зеленський запропнував у Мінську, де відбуваються засідання Тристоронньої контактної групи.

      Володимир Зеленський прокоментував скандальний телеміст і звернувся до Путіна: дивіться відео

      Що відомо про так званий телеміст "Надо поговорить"?Двогодинний так званий телеміст відбудеться найближчої п’ятниці, 12 липня. Розпочатися цей "телеміст" має о 17:00 за Києвом. Ведучими від "Росія 24" будуть Марія Сіттель та Андрій Малахов, від NewsOne – Василь Голованов та Олена Кирик.

      Голова парламентського комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар засудила проведення такого мосту, назвавши це зрадою.

      Які медіа в Україні контролює Медведчук?

      Проросійський політик та член партії "Опозиційна платформа – "За життя" Віктор Медвечук де-юре не володіє жодним медіахолдингом. Проте де-факто під його контролем перебувають вже три інформаційні телеканали.

      Йдеться про NewsOne, "112 Україна" і ZIK. Ними за документами володіє народний депутат VIII-ого скликання Верховної Ради від фракції "Опозиційного боку" та права рука Медведчука Тарас Козак.

      Марафон із купівлі телеканалів Козак почав відносно нещодавно:

      1. 5 жовтня 2018 року викупив NewsOne в Андрія Портнова – заступника голови Адміністрації Президента часів Януковича
      2. 14 грудня 2018 року "обзавівся" телеканалом "112 Україна", який придбав у німця Едуарда Катца. Хоча, коли у 2018 році власником став Катц, журналісти-розслідувачі вже тоді називали Медведчука неофіційним власником каналу. Резонансне розслідування читайте тут.
      3. 14 червня 2019 року стало відомо про успішну угоду між львівським олігархом Петром Димінським та Козаком, внаслідок якої останній прибрав до рук ZIK.

      Українські канали під контролем олігархів
      Якими каналами володіють українські олігархи / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Війна на Донбасі Телеміст Newsone і Росія24 Медіа Журналісти ЗМІ Україна – Росія Віктор Медведчук Анексія Криму
      Джерело: 24 канал
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