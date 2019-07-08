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      Нацрада не може заборонити телеміст між телеканалами Newsone і "Росія 24"

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      Нацрада не може заборонити телеміст між телеканалами Newsone і "Росія 24"

      Нацрада з питань телебачення і радіомовлення зможе відреагувати лише на факт проведення такого телемосту. Діяти наперед і будь-як запитувати у телеканалу інформацію про запланований ефір Нацрада не має права.

      Українське законодавство передбачає штрафні санкції для тих, хто поширює цей сигнал – провайдерів, про це сказала перший заступник голови Нацради Ольга Герасим'юк, пише "Інтерфакс". 

      Вона наголосила, що "на жаль, санкції за ретрансляцію для мовника парламент втратив".

      Нацрада, однак, буде реагувати на порушення в ефірі, якщо вони відбудуться. Хочу сподіватися на те, що журналісти не здійснятьпрофесійне самогубство, обслуговуючи цинічних політиків,
      – додала Герасим'юк.

       

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      Теги: Телеміст Newsone і Росія24 Новини України Новини політики
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