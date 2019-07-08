Нацрада не може заборонити телеміст між телеканалами Newsone і "Росія 24"
Нацрада з питань телебачення і радіомовлення зможе відреагувати лише на факт проведення такого телемосту. Діяти наперед і будь-як запитувати у телеканалу інформацію про запланований ефір Нацрада не має права.
Українське законодавство передбачає штрафні санкції для тих, хто поширює цей сигнал – провайдерів, про це сказала перший заступник голови Нацради Ольга Герасим'юк, пише "Інтерфакс".
Вона наголосила, що "на жаль, санкції за ретрансляцію для мовника парламент втратив".
Нацрада, однак, буде реагувати на порушення в ефірі, якщо вони відбудуться. Хочу сподіватися на те, що журналісти не здійснятьпрофесійне самогубство, обслуговуючи цинічних політиків,
– додала Герасим'юк.
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