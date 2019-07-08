NewsOne оприлюднив заяву щодо скандального телемосту "Треба поговорити"

Український телеканал NewsOne, який перебуває під контролем Медведчука, опублікував заяву з приводу телемосту, який планується провести 12 липня разом з російським пропагандистським каналом "Росія 24".

У своїй заяві канал NewsOne наголошує, що проведення телемосту є необхідним для народів обох країн, а не для політиків. Також на каналі Медведчука посилаються на телеміст Володимира Познера та Філа Донаг'ю у 80-х роках, які "поклали початок спілкуванню між народами СРСР та США, які перебували, завдяки політикам, в стані Холодної війни".

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У заяві зазначається, що телеканал отримав низку дзвінків від прихильників ідеї проведення телемосту і нарахував "близько 70 відсотків людей, які чекають прямих політичних переговорів з Росією".

У повідомленні наголошується, що це буде "діалог між народами України і Росії", який є просто необхідним "заради миру". Водночас телеканал жодним чином не згадує про російських пропагандистів, з якими встановлюватимуть зв’язок. Варто зазначити, що першим анонсував проведення телемосту "рупор Кремля" Дмитро Кисельов.

Новина про проведення телемосту між телеканалами NewsOne та "Росія 24" обурило багатьох громадян, активісти закликали організувати акцію протесту біля будівлі телеканалу у Києві.

Розпочатися цей "телеміст" має 12 липня о 17:00 за Києвом та триватиме дві години. Ведучими від "Росія 24" будуть Марія Сіттель та Андрій Малахов, від NewsOne – Василь Голованов та Олена Кирик.

Голова парламентського комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар вже прокоментувала такі наміри на сторінці у Facebook. Сюмар засудила проведення такого мосту, назвавши це зрадою.

Варто наголосити, що проросійський політик та член партії "Опозиційна платформа – "За життя" Віктор Медведчук, хоча де-юре не володіє жодним медіахолдингом, проте де-факто під його контролем перебувають вже три інформаційні телеканали.



Йдеться про NewsOne, "112 Україна" і ZIK. Ними за документами володіє народний депутат VIII скликання Верховної Ради від фракції "Опозиційного боку" та права рука Медведчука Тарас Козак .



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