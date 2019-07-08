У Національній спілці журналістів розкритикували проведення телемосту з Росією

Національна спілка журналістів України вважає обурливим проведення телемосту з російським телеканалом, оскільки той розпалює ворожнечу та поширює пропаганду, спрямовану на дестабілізацію ситуації в Україні.

НСЖУ засуджує співпрацю телеканалу NewsOne та федерального каналу Росія24 у проведенні українсько-російського телемосту "Треба поговорити", що було анонсовано 7-го липня, пише голова спілки Сергій Томіленко на своїй сторінці у Facebook.

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Наша позиція однозначна — російські ЗМІ несуть пряму відповідальність за розпалювання ворожнечі та поширення інформаційної пропаганди, спрямованої на дестабілізацію ситуації в Україні. Ми готові захищати широкі права українських журналістів та українських ЗМІ, водночас обурливою є пряма співпраця із російським пропагандистським телеканалом,

– пише він.

Томіленко від імені спілки закликав журналістів "NewsOne" дотримуватися чинного законодавства та норм медіарегулювання, які забороняють трансляцію в українському ефірі російських телеканалів, а також наголосив, що такі дії можуть призвести до чисельних акцій протесту.

Чому "NewsOne" та "Росія24" хотіли провести телеміст?Телепроект під назвою "Треба поговорити", який передбачає створення телемосту між Україною та Росією, було анонсовано 7-го липня російським пропагандистським телеканалом "Росія24" та каналом "NewsOne". Останній де-факто перебуває під контролем Віктора Медведчука. Організатори активно посилаються на телеміст Володимира Познера та Філа Донаг'ю у 80-х роках, які "поклали початок спілкуванню між народами СРСР та США, що знаходилися у стані холодної війни.



В РНБО вважають, що "нам пропонують "з’єднати" внутрішньокремлівську пропаганду з її філіалом у Києві та видати це за "прорив" у стосунках між "братніми" народами."

У Нацраді з питань телебачення та радіомовлення заявили, що не можуть заборонити проведення телемосту, бо не мають права діяти наперед та запитувати інформацію про запланований ефір.

Які медіа в Україні контролює Віктор Медведчук?

Український політик та кум Володимира Путіна Віктор Медведчук володіє трьома українськими телеканалами: "ZIK", "112", та "NewsOne". Останні два за час свого існування безліч разів піддавалися критиці за проросійську риторику.

Де-юре Медведчук не володіє каналами холдингу, проте де-факто вони належать його соратнику Тарасу Козаку.

У "NewsOne" заявили, що відмовилися від ідеї проводити телеміст нібито через чисельні інформаційні атаки та погрози фізичною розправою стосовно журналістів та їхніх близьких.