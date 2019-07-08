NewsOne відміняє скандальний телеміст з Росією

Український телеканал NewsOne скасовує спільний телеміст "Надо поговорить" з російським прокремлівським телеканалом "Росія 24".

Причиною відмови від проведення телемосту NewsOne назвав "прямі погрози фізичної розправи стосовно журналістів та їх близьких".

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Телеканал NewsOne повідомляє про те, що в зв'язку з інформаційною кампанією проти своїх журналістів, загрозою нападу на канал і використанням його імені в передвиборній кампанії ряду українських партій, ми змушені припинити підготовку телемарафону "Треба поговорити",

– заявили у медіа.

На каналі додали, що "спроба організувати майданчик для обговорення неполітичних питань призвела до того, що проти нашого телеканалу була масована інформаційна атака". Зокрема, представники каналу пожалілися, що активісти вийшли на акції протесту під їх стіни, а журналістам NewsOne нібито почали погрожувати фізичною розправою.

"Телеканал планував організувати перший неполітичний телеміст між людьми з України та Росії. Його провідними повинні були стати далекі від політики Андрій Малахов і Марія Ситтель. Тому ми вважаємо, що такі дії щодо телеканалу повертають Україну в часи прямого залякування і тиску на журналістські свободи", – відзначився заявою канал.

Що відомо про так званий телеміст "Надо поговорить"?Двогодинний так званий телеміст між каналом NewsOne та "Росія 24" мав відбутися найближчої п’ятниці, 12 липня. Ведучими від російських пропагандистів затвердили Марію Сіттель та Андрія Малахова, від NewsOne – Василя Голованова та Олену Кирик.



Телеміст і справді розкритикував президент Володимир Зеленський, політики та українці. Так, в РНБО заявили, що "нам пропонують "з’єднати" внутрішньокремлівську пропаганду з її філіалом у Києві та видати це за "прорив" у стосунках між "братніми" народами."



У Нацраді з питань телебачення та радіомовлення зауважили, що не могли заборонити проведення телемосту, бо не мають права діяти наперед та запитувати інформацію про запланований ефір.

Які медіа в Україні контролює Віктор Медведчук?

Український політик та кум Володимира Путіна Віктор Медведчук володіє трьома українськими телеканалами: "ZIK", "112", та "NewsOne". Останні два за час свого існування безліч разів піддавалися критиці за проросійську риторику.

Де-юре Медведчук не володіє каналами холдингу, проте де-факто вони належать його соратнику Тарасу Козаку.



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