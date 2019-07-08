ГПУ відкрила справу через телеміст з Росією: готує арешт активів NewsOne

Генеральна прокуратура України зареєструвала на NewsOne справу про замах на скоєння державної зради. Усе через підготовку каналом скандального телемосту "Надо поговорить" з російським прокремлівським каналом "Росія 24".

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що ГПУ відкрила справу проти телеканалу сьогодні, 8 липня.

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"У зв'язку з намірами телеканалу NewsOne провести спільний телеміст з російським підсанкційним каналом ГПУ зареєструвала провадження про замах на скоєння державної зради шляхом надання інформаційної підтримки підривній діяльності проти України", – зауважив Луценко.

За його словами, на допит у Генпрокуратуру вже викликали людей, які причетні до організації телемосту. Серед них і власник телеканалу Тарас Козак, який є соратником кума Путіна Віктора Медведчука. Де-факто, саме останньому і належить телеканал.

Причетні – від власника каналу до ведучого, що оприлюднив анонс, – викликані на допит. Готується подання до суду про арешт активів каналу,

– підсумував генпрокурор.

Що відомо про так званий телеміст "Надо поговорить"?Двогодинний так званий телеміст між каналом NewsOne та "Росія 24" мав відбутися найближчої п’ятниці, 12 липня. Ведучими від російських пропагандистів затвердили Марію Сіттель та Андрія Малахова, від NewsOne – Василя Голованова та Олену Кирик.



Телеміст жорстко розкритикував президент Володимир Зеленський, політики та українці. За словами гаранта, телеміст – дешевий та небезпечний піар перед виборами. Його мета – знову поділити Україну на два табори.



Згдом NewsOne заявив, що скасовує телеміст "Надо поговорить" з телеканалом "Росія 24". Причиною відмови від проведення телемосту стали "прямі погрози фізичної розправи стосовно журналістів та їх близьких".

Які медіа в Україні контролює Віктор Медведчук?

Український політик та кум Володимира Путіна Віктор Медведчук володіє трьома українськими телеканалами: "ZIK", "112", та "NewsOne". Останні два за час свого існування безліч разів піддавалися критиці за проросійську риторику.

Де-юре Медведчук не володіє каналами холдингу, проте де-факто вони належать його соратнику Тарасу Козаку.



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