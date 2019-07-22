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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Луценко пішов у відпустку

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      Луценко пішов у відпустку
      Луценко пішов у відпустку / Getty Images

      Генеральний прокурор України Юрій Луценко офіційно пішов у відпустку після парламентських виборів.

      Прес-секретар Лариса Сарган не уточнила, як довго Луценко перебуватиме у відпустці.

      Читайте також: Звільнити Луценка: скільки справ провалив генпрокурор і що його чекає

      Речниця генпрокурора наголосила, що вона також у відпустці.

      11 червня президент України вніс до Верховної Ради подання про звільнення ЛуценкаУ ньому мовиться про те, що генеральним прокурором не може бути людина, яка не має вищої юридичної освіти. Однак депутати не підтримали звільнення генерального прокурора. 

      Сам Юрій Луценко вважає, що подання Володимира Зеленського про його звільнення з посади генерального прокурора є незаконним.

      Важливо! 21 липня Україна обирала депутатів до Верховної Ради. Відповідно до результатів екзит-полу до парламенту проходять: "Слуга народу" – 44,2%, "Опозиційна платформа – За життя" –11,4%, "Європейська солідарність" – 8,8%, ВО "Батьківщина" – 7,4% та партія "Голос" – 6,5%. Як минули вибори – читайте тут.

      Після оголошення результатів Національного-екзит полу парламентських виборів, Володимир Зеленський сказав, що від нової Ради очікує нового генерального прокурора. Президент натякнув, що ним точно не буде Юрій Луценко.

      Що відомо про ймовірне звільнення Юрія Луценка?Володимир Зеленський запропонував Луценку піти у відставку ще в день інавгурації. Луценко заявив, що за посаду не тримається, але і з ГПУ не піде. 11 червня президент вніс до парламенту відповідну постанову, яку депутати не підтримали.

      До слова, раніше народні депутати Верховної Ради не проголосували за відставку глави МЗС Павла Клімкіна, глави СБУ Василя Грицака та міністра оборони Степана Полторака.

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      Теги: Парламентські вибори 2019 Новини України Новини політики Володимир Зеленський Юрій Луценко ГПУ
      Джерело: 24 канал
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