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      Зеленський вніс подання на звільнення Луценка: перша реакція генпрокурора

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      Реакція генпрокурора на подання Зеленського
      Реакція генпрокурора на подання Зеленського / 24 канал

      Юрій Луценко вважає, що подання Володимира Зеленського про його звільнення з посади генерального прокурора є незаконним.

      У коментарі виданню "theБабель" Луценко сказав, що у парламенті не вистачить голосів за його відставку. 

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      "Президент не має права робити подання на моє звільнення. Щоб мене звільнити, потрібна моя заява або недовіра депутатів Верховної Ради", – зазначив Луценко.

      Коментуючи причину відставки (відсутність юридичної освіти та процесуального досвіду, – 24 канал), він сказав: "У мене чотири роки роботи в Міністерстві внутрішніх справ і пʼять років у Верховній Раді".

      Що відомо про ймовірне звільнення Юрія Луценка? Володимир Зеленський запропонував Луценку піти у відставку ще в день інавгурації. Луценко заявив, що за посаду не тримається, але і з ГПУ не піде. 11 червня президент вніс до парламенту відповідну постанову, тепер фракції політичних партій визначаються, чи підтримають ініціативу глави держави.

      До слова, раніше народні депутати Верховної Ради не проголосували за відставку глави МЗС Павла Клімкіна, глави СБУ Василя Грицака та міністра оборони Степана Полторака.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Юрій Луценко ГПУ Верховна Рада
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