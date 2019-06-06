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      Рада не проголосувала за відставку глави СБУ Грицака

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      Василь Грицак
      Василь Грицак / NewsOne

      Народні депутати не підтримали на засіданні 6 червня відставку глави СБУ Василя Грицака. Подання про його звільнення ще 30 травня вніс до парламенту президент Володимир Зеленський.

      Із 226 необхідних для рішення голосів, його відставку підтримали лише 78 народних депутатів.

      Зазначимо, що голова Служби безпеки України Василь Грицак, всі його заступники та члени команди подали рапорти про звільнення ще 20 травня, перед інавгурацією президента Володимира Зеленського. 

      Читайте також: Рада не підтримала відставку глави МЗС Павла Клімкіна

      Тоді Василь Грицак заявив, що "робимо це щиро, цілком усвідомлюючи право нового президента України ініціювати кадрові зміни у керівництві Служби".

      Під час своєї урочистої промови глава держави підтвердив намір звільнити Грицака із займаної посади.

      Вже 30 травня президент своє рішення підтвердив: Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення з посад двох міністрів і голови Служби безпеки України. 

      Зазначимо, що 6 червня Рада також не підтримала відставку глави МЗС Павла Клімкіна.

      Що відомо про Василя Грицака?

      Це – український військовий і керівник СБУ. На посаді глави спецслужби він перебуває від липня 2015 року. Він є членом РНБО і генералом армії України.

      У 2017 році голова Служби безпеки України Василь Грицак публічно звернувся до керівника Федеральної служби безпеки Російської Федерації Олександра Бортникова й звинуватив російську агентуру в організації терактів на території України. За словами Грицака, ФСБ перейшла всі можливі межі, порушила навіть ті правила, які діють під час війни.

      Одна з найрезонансніших спецоперацій СБУ за головування Грицака – інсценування смерті журналіста Аркадія Бабченка. Під час неї силовики затримали завербованого російськими спецслужбами громадянина України. Той мав організувати вчинення терактів і вбивств 30 осіб.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики СБУ Василь Грицак Верховна Рада
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