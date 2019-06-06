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      Рада не проголосовала за отставку председателя СБУ Грицака

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      Василий Грицак
      Василий Грицак / NewsOne

      Народные депутаты не поддержали на заседании 6 июня отставку главы СБУ Василия Грицака. Представление о его увольнении еще 30 мая в внес в парламент президент Владимир Зеленский.

      Из 226 необходимых для решения голосов, его отставку поддержали лишь 78 народных депутатов.

      Отметим, что председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, все его заместители и члены команды подали рапорты об увольнении еще 20 мая, перед инаугурацией президента Владимира Зеленского.

      Читайте также: Рада не поддержала отставку главы МИД Павла Климкина

      Тогда Василий Грицак заявил, что "делаем это искренне, вполне осознавая право нового президента Украины инициировать кадровые изменения в руководстве Службы".

      Во время своей торжественной речи глава государства подтвердил намерение уволить Грицака с занимаемой должности.

      Уже 30 мая президент свое решение подтвердил: Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение с должностей двух министров и председателя Службы безопасности Украины.

      Отметим, что 6 июня Рада также не поддержала отставку главы МИД Павла Климкина.

      Что известно о Василие Грицаке?

      Это – украинский военный и руководитель СБУ. На посту главы спецслужбы он находится с июля 2015 года. Он является членом СНБО и генералом армии Украины.

      В 2017 году председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак публично обратился к руководителю Федеральной службы безопасности Российской Федерации Александру Бортникову и обвинил российскую агентуру в организации терактов на территории Украины. По словам Грицака, ФСБ перешла все возможные границы, нарушила даже те правила, которые действуют во время войны.

      Одна из самых резонансных спецопераций СБУ под председательством Грицака – инсценировка смерти журналиста Аркадия Бабченко. Во время нее силовики задержали завербованного российскими спецслужбами гражданина Украины. Тот должен был организовать совершение терактов и убийств 30 человек.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Василий Грицак СБУ
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