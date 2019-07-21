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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Зеленський прокоментував результати екзит-полу: чого очікує від нової Ради

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      Зеленський про результати екзит-полу парламентських виборів 2019
      Володимир Зеленський / Колаж 24 каналу

      Відповідно до результатів Національного екзит-полу 5-відсотковий бар'єр, необхідний для проходження до парламенту, долають партії "Слуга народу" – 43,9%, "Опозиційна платформа – За життя" – 11,5%, "Європейська солідарність" – 8,9%, ВО "Батьківщина" – 7,6% та партія "Голос" – 6,3%. Президент України Володимир Зеленський озвучив свої очікування від нового складу Верховної Ради 9 скликання.

      Президент України подякував за дуже велику довіру до партії "Слуга народу". Він сказав, що усі члени його команди молодці. Окремо відзначив президент – голову партії Дмитра Разумкова.

      Читайте також: Екзит-пол на парламентських виборах України-2019: відомі результати голосування

      Це не просто велика довіра – це велика відповідальність для мене особисто і нашої команди. Ми не підведемо українців,
      – додав Зеленський. 

      Серед пріоритетів Зеленський назвав: припинення війни, повернення полонених і перемога над корупцією.

      Однак Володимир Зеленський не назвав терміни, коли можна очікувати повернення полонених моряків додому. Він зазначив, що команда над цим працює, але назвати точну дату не може, бо це буде "неправда". Президент згадав про нещодавню розмову з лідером РФ Володимиром Путіним.

      Мені здається, що ми знайдемо порозуміння. Мені це здалося упродовж цього дзвінка,
      – додав Зеленський.

      Щодо дострокових місцевих виборів Володимир Зеленський сказав коротко: "Не розслабляйтесь". Президент зазначив, що очікує нової Верховної Ради та нового генерального прокурора.

      Президент сказав, що підтримує ідею об'єднання міністерств. Йдеться про Міністерство молоді та спорту, Міністерство інформаційної політики та Міністерство культури – в одне відомство у новому уряді. "Структура цього з'явиться найближчим часом", – наголосив Зеленський. 

      Про партійний список "Слуги народу" – читайте за посиланням.

      Одним з перших законів, який внесе партія "Слуга народу" буде "Про імпічмент президента". Крім того, Зеленський запропонував Вакарчуку обговорити питання створення коаліції між "Слугою народу" та партією "Голос".

      Щодо нового прем'єр-міністра Зеленський наголосив, що це має бути фахівець в економіці, людина, яка не була в політиці і яку поважають як в Україні, так і на Заході. Ім'я президент так і не назвав, але наголосив, що кандидати є.

      Важливо: "Слуга народу" прокоментувала результати екзит-полу

       

      Результати ЦВК
      Результати екзит-полу парламентських виборів-2019 / інфографіка 24 каналу

      Дивіться відео з реакцією Володимира Зеленського на результати:


      Дивіться підсумки виборів до Верховної ради:

       

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      22 липня
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      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Новини політики Верховна Рада Володимир Зеленський Президент України
      Джерело: 24 канал
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