"Слуга народу" прокоментувала результати екзит-полу
Президентська політична партія "Слуга народу" відреагувала на результати Національного екзит-полу, за якими вона лідирує на виборах до Верховної Ради. Так, за політсилу свій голос віддали 43,9% виборців.
Лідер партії Дмитро Разумков подякував українцям, які віддали свої голоси за "Слугу народу".
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Ми вдячні усім, хто підтримав нашу політсилу. Впевнені, що отримаємо гарний результат і на мажоритарних округах. Я сподіваюся, що ми в короткі терміни зможемо почати виконувати усе те, що обіцяли українцям,
– сказав Разумков.
Також у штаб приїхав і президент України Володимир Зеленський. Він також подякував виборцям за підтримку його президентської політсили.
Я особисто і кожен з нас вдячні народу України за довіру до партії "Слуга народу". Це не просто велика довіра – це велика відповідальність для мене особисто і нашої команди. Ми не підведемо українців,
– сказав Зеленський.
Серед пріоритетів роботи партії у Раді Зеленський назвав припинення війни на Донбасі, повернення політв'язнів і моряків з полону РФ і перемогу над корупцією.
"Слуга народу" відреагувала на результати екзит-полу: відео
Про партійний список "Слуги народу" – читайте за посиланням.
Окрім того, член політсили Олександр Ткаченко заявив, що за його даними в усіх округах Києва перемагають мажоритарщики від "Слуги народу".
Результати екзит-полу парламентських виборів:
- "Слуга народу" – 43,9%;
- "Опозиційна платформа – За Життя" – 11,5%
- "Європейська Солідарність" – 8,9% ;
- "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 7,6%;
- Партія "Голос" – 6,3%.
Результати екзит-полу парламентських виборів-2019 / інфографіка 24 каналу
Оголошення результатів екзит-полу: відео
Що відомо про партію "Слуга народу"?Головою партії є радник президента Володимира Зеленського – Дмитро Разумков. Раніше її очолював Іван Баканов – заступник голови СБУ та екс-юрист "Кварталу 95".
Керівник виборчого штабу партії – Олександр Корнієнко. У фінансуванні передвиборчої кампанії партія спиралася на грошову допомогу фізичних та юридичних осіб, які надавали невеликі суми.
У політсилу увійшли чимало нових політиків, експертів з різних галузей, знаменитостей та спортсменів.
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