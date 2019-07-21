"Слуга народу" прокоментувала результати екзит-полу

Президентська політична партія "Слуга народу" відреагувала на результати Національного екзит-полу, за якими вона лідирує на виборах до Верховної Ради. Так, за політсилу свій голос віддали 43,9% виборців.

Лідер партії Дмитро Разумков подякував українцям, які віддали свої голоси за "Слугу народу".

Це треба знати: Екзит-пол на парламентських виборах України-2019: відомі результати голосування

Ми вдячні усім, хто підтримав нашу політсилу. Впевнені, що отримаємо гарний результат і на мажоритарних округах. Я сподіваюся, що ми в короткі терміни зможемо почати виконувати усе те, що обіцяли українцям,

– сказав Разумков.

Також у штаб приїхав і президент України Володимир Зеленський. Він також подякував виборцям за підтримку його президентської політсили.

Я особисто і кожен з нас вдячні народу України за довіру до партії "Слуга народу". Це не просто велика довіра – це велика відповідальність для мене особисто і нашої команди. Ми не підведемо українців,

– сказав Зеленський.

Серед пріоритетів роботи партії у Раді Зеленський назвав припинення війни на Донбасі, повернення політв'язнів і моряків з полону РФ і перемогу над корупцією.

"Слуга народу" відреагувала на результати екзит-полу: відео

Про партійний список "Слуги народу" – читайте за посиланням.

Окрім того, член політсили Олександр Ткаченко заявив, що за його даними в усіх округах Києва перемагають мажоритарщики від "Слуги народу".

Результати екзит-полу парламентських виборів:

"Слуга народу" – 43,9%; "Опозиційна платформа – За Життя" – 11,5% "Європейська Солідарність" – 8,9% ; "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 7,6%; Партія "Голос" – 6,3%.



Результати екзит-полу парламентських виборів-2019 / інфографіка 24 каналу

Оголошення результатів екзит-полу: відео

Що відомо про партію "Слуга народу"?Головою партії є радник президента Володимира Зеленського – Дмитро Разумков. Раніше її очолював Іван Баканов – заступник голови СБУ та екс-юрист "Кварталу 95".



Керівник виборчого штабу партії – Олександр Корнієнко. У фінансуванні передвиборчої кампанії партія спиралася на грошову допомогу фізичних та юридичних осіб, які надавали невеликі суми.



У політсилу увійшли чимало нових політиків, експертів з різних галузей, знаменитостей та спортсменів.