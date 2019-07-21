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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      "Слуга народу" прокоментувала результати екзит-полу

      2041 Читать новость на русском
      Слуга народу про результати екзит-полу – парламентські вибори 2019
      "Слуга народу" відреагувала на попередні результати виборів до ВР / Колаж 24 каналу

      Президентська політична партія "Слуга народу" відреагувала на результати Національного екзит-полу, за якими вона лідирує на виборах до Верховної Ради. Так, за політсилу свій голос віддали 43,9% виборців.

      Лідер партії Дмитро Разумков подякував українцям, які віддали свої голоси за "Слугу народу".

      Це треба знати: Екзит-пол на парламентських виборах України-2019: відомі результати голосування

      Ми вдячні усім, хто підтримав нашу політсилу. Впевнені, що отримаємо гарний результат і на мажоритарних округах. Я сподіваюся, що ми в короткі терміни зможемо почати виконувати усе те, що обіцяли українцям,
      – сказав Разумков.

      Також у штаб приїхав і президент України Володимир Зеленський. Він також подякував виборцям за підтримку його президентської політсили.

      Я особисто і кожен з нас вдячні народу України за довіру до партії "Слуга народу". Це не просто велика довіра – це велика відповідальність для мене особисто і нашої команди. Ми не підведемо українців,
      – сказав Зеленський.

      Серед пріоритетів роботи партії у Раді Зеленський назвав припинення війни на Донбасі, повернення політв'язнів і моряків з полону РФ і перемогу над корупцією.

      "Слуга народу" відреагувала на результати екзит-полу: відео

       

      Про партійний список "Слуги народу" – читайте за посиланням.

      Окрім того, член політсили Олександр Ткаченко заявив, що за його даними в усіх округах Києва перемагають мажоритарщики від "Слуги народу".

      Результати екзит-полу парламентських виборів:

      1. "Слуга народу" – 43,9%;
      2. "Опозиційна платформа – За Життя" – 11,5%
      3. "Європейська Солідарність" – 8,9% ;
      4. "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 7,6%;
      5. Партія "Голос" – 6,3%.

      результати екзит-полів парламентських виборів
      Результати екзит-полу парламентських виборів-2019 / інфографіка 24 каналу

      Оголошення результатів екзит-полу: відео

       

       

       

      Що відомо про партію "Слуга народу"?Головою партії є радник президента Володимира Зеленського – Дмитро Разумков. Раніше її очолював Іван Баканов – заступник голови СБУ та екс-юрист "Кварталу 95".

      Керівник виборчого штабу партії – Олександр Корнієнко. У фінансуванні передвиборчої кампанії партія спиралася на грошову допомогу фізичних та юридичних осіб, які надавали невеликі суми.

      У політсилу увійшли чимало нових політиків, експертів з різних галузей, знаменитостей та спортсменів. 

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      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Новини політики Верховна Рада Слуга народу Володимир Зеленський Президент України Дмитро Разумков
      Джерело: 24 канал
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