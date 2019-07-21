Ми запрошуємо Вакарчука до розмови про коаліцію, – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський пропонує Святославу Вакарчуку обговорити питання створення коаліції між "Слугою народу" та партією "Голос".
Про це сказав глава держави у штабі "Слуги народу" відповідаючи на питання про можливість створення коаліції з "Голосом".
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"Ми будемо розглядати можливість коаліції з "Голосом". Це була наша ініціатива. Якщо ви памятаєте, така ініціатива до Вакарчука була з самого початку ще моєї президентської кампанії", – сказав Зеленський.
За словами президента, "Слуга народу" пропонує "Голосу" співпрацювати у новообраному парламенті, але не може більше наполягати на цьому.
У нас трішки більший рейтинг, аніж в "Голосу". Але ми з задоволеням запрошуємо до розмови про коаліцію пана Вакарчука. Він – нове обличчя,
– наголосив Зеленський.
Хто проходить у Раду за результати екзит-полу:
- "Слуга народу" – 43,9%;
- "Опозиційна платформа – За Життя" – 11,5%
- "Європейська Солідарність" – 8,9% ;
- "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 7,6%;
- Партія "Голос" – 6,3%.
Результати екзит-полу парламентських виборів / інфографіка 24 каналу
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Також президент Зеленський прокоментував і питання щодо ймовірного прем'єрства Вакарчука.
Питання з приводу того, прем'єр Вакарчук, чи ні. Мені здається, що це запитання саме до Слави Вакарчука, тому що це велика відповідальність, і це має бути гуру економіки,
– наголосив гарант.
За словами глави держави,бажано, аби майбутній очільник Кабінету міністрів "ніколи не був у політиці".
"Ми хочемо, щоб це була незалежна сильна людина, з професійною освітою, людина, яку поважають в Україні, по-перше, і яку поважають на Заході, який є справді прикладом, гуру економіки", – зазначив президент.
Святослав Вакарчук про коаліцію зі "Слугою народу": відео
Кого українці бачать новим прем'єр-міністром / інфографіка 24 каналу