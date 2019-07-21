00:08
23 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін, дай пахмєлітса! Меню з дітлахів для Пині
      Вєсті Кремля
      18:48, 20 липня
      Вєсті. UA: Проліт Ляшка повз мандат. Вісім друзів Савченко
      Вєсті.UA
      23:20, 22 липня
      Гучні скандали, запеклі протистояння, кандидати-клони: що відомо про "мажоритарку" на Київщині
      ЦРУ
      09:00, 19 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, 18 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Ми запрошуємо Вакарчука до розмови про коаліцію, – Зеленський

      4249 Читать новость на русском
      Зеленський пропонує Вакарчуку створити коаліцію між Слугою народу і Голосом
      Зеленський пропонує Вакарчуку створити коаліцію між "Слугою народу" і "Голосом" / Колаж 24 Каналу

      Президент України Володимир Зеленський пропонує Святославу Вакарчуку обговорити питання створення коаліції між "Слугою народу" та партією "Голос".

      Про це сказав глава держави у штабі "Слуги народу" відповідаючи на питання про можливість створення коаліції з "Голосом".

      Важливо прочитати: Екзит-пол на парламентських виборах України-2019: відомі результати голосування

      "Ми будемо розглядати можливість коаліції з "Голосом". Це була наша ініціатива. Якщо ви памятаєте, така ініціатива до Вакарчука була з самого початку ще моєї президентської кампанії", – сказав Зеленський.

      За словами президента, "Слуга народу" пропонує "Голосу" співпрацювати у новообраному парламенті, але не може більше наполягати на цьому.

      У нас трішки більший рейтинг, аніж в "Голосу". Але ми з задоволеням запрошуємо до розмови про коаліцію пана Вакарчука. Він – нове обличчя,
      – наголосив Зеленський.

      Хто проходить у Раду за результати екзит-полу:

      1. "Слуга народу" – 43,9%;
      2. "Опозиційна платформа – За Життя" – 11,5%
      3. "Європейська Солідарність" – 8,9% ;
      4. "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 7,6%;
      5. Партія "Голос" – 6,3%.

      екзит-пол результати
      Результати екзит-полу парламентських виборів / інфографіка 24 каналу

       

       

      Це важливо: Без Тимошенко: "Слуга народу" розглядає 3-4 кандидатури на посаду прем'єра

      Також президент Зеленський прокоментував і питання щодо ймовірного прем'єрства Вакарчука.

      Питання з приводу того, прем'єр Вакарчук, чи ні. Мені здається, що це запитання саме до Слави Вакарчука, тому що це велика відповідальність, і це має бути гуру економіки,
      – наголосив гарант.

      За словами глави держави,бажано, аби майбутній очільник Кабінету міністрів "ніколи не був у політиці".

      "Ми хочемо, щоб це була незалежна сильна людина, з професійною освітою, людина, яку поважають в Україні, по-перше, і яку поважають на Заході, який є справді прикладом, гуру економіки", – зазначив президент.

      Святослав Вакарчук про коаліцію зі "Слугою народу": відео

      кого українці бачать прем'єр-міністром
      Кого українці бачать новим прем'єр-міністром / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Трансфери команд УПЛ: онлайн
      22 липня
      9540
      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Новини політики Верховна Рада Слуга народу Партія Голос Святослав Вакарчук - новини Володимир Зеленський Кабінет Міністрів України
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 21 липня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Афера століття: схемщиці у Львові відсудили в облради майно, яке самі ж і вкрали
      22 липня , 22:30 Афера століття: схемщиці у Львові відсудили в облради майно, яке самі ж і вкрали
      Тетяна Мартинюк 500
      Головні новини 22 липня: Єфремова випустили, а "Слуга народу" отримає монобільшість у Раді
      22 липня , 22:13 Головні новини 22 липня: Єфремова випустили, а "Слуга народу" отримає монобільшість у Раді
      2528
      Як обрати смартфон: на що потрібно звертати увагу
      22 липня , 09:00 Як обрати смартфон: на що потрібно звертати увагу
      2015
      Шабаш чекистов в рясах, упоротые рабы и люди второго сорта: новости Крымнаша
      22 липня , 22:00 Шабаш чекистов в рясах, упоротые рабы и люди второго сорта: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец
      Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
      22 липня , 21:07 Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
      363
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук