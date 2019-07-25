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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Голос Америки: Як перемога "Слуги народу" вплине на відносини України та США

      Голос Америки 300 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – перемога Володимира Зеленського на президентських виборах та його партії «Слуга народу» на парламентських оновило політичну владу в країні. Виборчі пов'язують це як з величезними можливостями, так і з ризиками. Як це вплине на відносини між Україною та США – дивіться у відео.

      Також у випуску:

      Під час виступу Трампа за його спиною на екран вивели малюнок, який нагадував російський герб, а замість стріл були ключки.

      Трамп привітав Зеленського з проведенням виборів – деталі розмови. 

      blog_ava
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      25 липня
      9387
      Теги: Володимир Зеленський Новини політики Новини України Голос Америки Слуга народу Парламентські вибори 2019 Новини США
      Джерело: 24 канал
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