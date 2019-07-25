Голос Америки: Як перемога "Слуги народу" вплине на відносини України та США

У свіжому випуску "Голосу Америки" – перемога Володимира Зеленського на президентських виборах та його партії «Слуга народу» на парламентських оновило політичну владу в країні. Виборчі пов'язують це як з величезними можливостями, так і з ризиками. Як це вплине на відносини між Україною та США – дивіться у відео.

Також у випуску: Під час виступу Трампа за його спиною на екран вивели малюнок, який нагадував російський герб, а замість стріл були ключки. Трамп привітав Зеленського з проведенням виборів – деталі розмови.

Джерело: 24 канал