Зеленський хоче зустрітися з Трампом найближчим часом

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками Білого Дому та Конгресу США висловив сподівання, що найближчим часом він зустрінеться з американським президентом Дональдом Трампом. Крім того, новоспечений український лідер подякував своєму американському колезі за привітання.

Також під час зустрічі сторони обговорили питання суверенітету та територіальної цілісності України.

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"США є потужним і дуже серйозним партнером для України, передусім, у подоланні агресії Росії. Самостійно здолати російську агресію на Донбасі та в Криму ми не зможемо. Ми потребуємо вашої допомоги. Хотів би закликати вас, щоб США продовжували посилення санкцій проти РФ", – наголосив Зеленський.

Крім того, український гарант подякував Вашингтону за допомогу у сфері безпеки та водночас підкреслив, що є готовим утілювати прозорі, відкриті й демократичні реформи в Україні.



Володимир Зеленський провів першу офіційну зустріч з представниками США

Сподівається Зеленський і на подальшу комплексну розбудову українсько-американського стратегічного партнерства. Зокрема, він хоче бачити реалізацію взаємовигідних програм щодо енергетичної сфери та поглиблення взаємодії у сфері безпеки.

З американської сторони на зустрічі з Зеленським були присутніми міністр енергетики США Рік Перрі, Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер і сенатор США Рон Джонсон.

П’ятий український президент Петро Порошенко з Дональдом Трампом зустрічався чотири рази, щоправда жоден із заходів не проходив в Україні. Перша їхня зустріч відбулася у Білому домі у вересні 2017 року. За рік політики ще раз зустрілися у Вашингтоні на полях 73-ї Генасамблеї ООН. Ще двічі перемовини політиків відбувалися вже поза межами США – у липні 2018-го в рамках саміту НАТО у Брюсселі та у листопаді того ж року у Парижі, де відзначали соту річницю від завершення Першої світової війни.

Що обіцяв зробити Зеленський на посаді президента?Екс-лідер "Кварталу 95" заявив, що йде у президенти України лише на один термін – 5 років. Обіцяє подати перший законопроект "Про народовладдя", який мав би формувати головні завдання для влади, зокрема через референдуми. Також пропонує внести законопроекти про зняття недоторканності з президента, народних депутатів, суддів, про імпічмент президента та відкликання нардепа. Він пропонує проводити вибори до парламенту та місцевих рад за відкритими списками, а за "кнопкодавство" та прогули засідань – позбавляти мандатів.



Крім того, у своїй передвиборчій програмі колишній шоумен, зокрема, пообіцяв зробити Україну країною, де бізнес "можна відкрити за годину, отримати закордонний паспорт – за 15 хвилин, а проголосувати на виборах – за одну секунду". Також в "Україні мрії" Зеленського "лікарі та вчителі отримують реальну зарплату, а корупціонери – реальні терміни", а "бабуся отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунків за комуналку".



Зеленський також пропонує провести референдум щодо вступу України до НАТО, а зарплату для українських військових зробити на "рівні натівських стандартів".





Якими є обіцянки Володимира Зеленського