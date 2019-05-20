Що потрібно робити Зеленському, щоб не втратити рейтинг: думка політолога

Володимир Зеленський після інавгурації офіційно став Президентом України. До парламентських виборів йому потрібно не втратити свій рейтинг.

Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив політолог Леонід Швець.

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За його словами, ми побачили те, що й було під час президентської кампанії, основний наголос Володимир Зеленський робив на критиці своїх попередників. Проте цим вже нікого не здивуєш, тому треба конструктивна програма.

Також є питання "з ким" буде новий президент. Він може сказати: "Так Володимир Гройсман йде, але кого б ви хотіли бачити на його місці". Так само й по інших кадрових питаннях. Треба людям вже відчути, що Зеленський не одинак на цьому політичному полі,

– сказав Леонід Швець.

"Також людям треба знати членів партії "Слуга народу", яка за соціологічними даними, лідирує", – додав політолог.



Які б партії могли б пройти у Раду

Більше дивіться відео повного інтерв'ю з Леонідом Швецем:

Про що заявив Володимир Зеленський під час інавгурації? Президент України Володимир Зеленський під час церемонії інавгурації заявив, що планує розпустити Верховну Раду України восьмого скликання. "Шановні депутати, ви призначили самі інавгурацію в понеділок, у робочий день. Я бачу в цьому плюс. Це значить, що сьогодні вечірок не буде, будемо з вами працювати. Тому я дуже прошу вас прийняти закон про скасування депутатської недоторканності, закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, багатостраждальний виборчий кодекс. І зробіть, будь ласка, відкриті виборчі списки", – сказав Зеленський.



Він також закликав народних депутатів сьогодні працювати та ухвалити низку невідкладних законів та звільнити з посад голову Служби безпеки, генерального прокурора, міністра оборони України.

Інавгурація Володимира Зеленського: дивіться відео