22:09
20 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗПУСК РАДИ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нове свято для росіян. Церква для нечисті
      Вєсті Кремля
      21:36, 17 травня
      Вєсті.UA: Фішечки інавгурації Зеленського. Ребрендинг партії "Народний фронт"
      Вєсті.UA
      21:45, сьогодні
      Хто водить за ніс активістів та що буде на місці Літнього театру: розслідування журналістів
      ЦРУ
      09:00, 17 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Приватизація 90-х в Україні
      Згадати все
      23:15, 17 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РОЗПУСК РАДИ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Що потрібно робити Зеленському, щоб не втратити рейтинг: думка політолога

      1067 Читать новость на русском
      Інавгурація Володимира Зеленського
      Інавгурація Володимира Зеленського / Getty image

      Володимир Зеленський після інавгурації офіційно став Президентом України. До парламентських виборів йому потрібно не втратити свій рейтинг.

      Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив політолог Леонід Швець.

      Читайте також: Борис Шефір розповів, хто писав промову Зеленському та що буде з "95 Кварталом"

      За його словами, ми побачили те, що й було під час президентської кампанії, основний наголос Володимир Зеленський робив на критиці своїх попередників. Проте цим вже нікого не здивуєш, тому треба конструктивна програма.

      Також є питання "з ким" буде новий президент. Він може сказати: "Так Володимир Гройсман йде, але кого б ви хотіли бачити на його місці". Так само й по інших кадрових питаннях. Треба людям вже відчути, що Зеленський не одинак на цьому політичному полі,
      – сказав Леонід Швець.

      "Також людям треба знати членів партії "Слуга народу", яка за соціологічними даними, лідирує", – додав політолог.

      рейтинги партій слуга народу
      Які б партії могли б пройти у Раду

      Більше дивіться відео повного інтерв'ю з Леонідом Швецем:

      Про що заявив Володимир Зеленський під час інавгурації? Президент України Володимир Зеленський під час церемонії інавгурації заявив, що планує розпустити Верховну Раду України восьмого скликання. "Шановні депутати, ви призначили самі інавгурацію в понеділок, у робочий день. Я бачу в цьому плюс. Це значить, що сьогодні вечірок не буде, будемо з вами працювати. Тому я дуже прошу вас прийняти закон про скасування депутатської недоторканності, закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, багатостраждальний виборчий кодекс. І зробіть, будь ласка, відкриті виборчі списки", – сказав Зеленський.

      Він також закликав народних депутатів сьогодні працювати та ухвалити низку невідкладних законів та звільнити з посад голову Служби безпеки, генерального прокурора, міністра оборони України.

      Інавгурація Володимира Зеленського: дивіться відео

       

      blog_ava
      Як Зеленський перехитрив парламент з достроковими виборами?
      сьогодні
      9327
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Парламентські вибори 2019 Розпуск Ради
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Що означає промова Зеленського у Верховній Раді: пояснюємо нюанси
      сьогодні , 22:01 Що означає промова Зеленського у Верховній Раді: пояснюємо нюанси
      Анастасія Кримова 1605
      Гройсман і міністри: чим Україні запам’ятається поки що чинний уряд
      сьогодні , 21:03 Гройсман і міністри: чим Україні запам’ятається поки що чинний уряд
      Євгенія Мазур 775
      Селфі, поцілунки і дострокові вибори: що західні медіа пишуть про інавгурацію Зеленського
      сьогодні , 20:01 Селфі, поцілунки і дострокові вибори: що західні медіа пишуть про інавгурацію Зеленського
      Світлана Попова 5609
      Зеленський вразив: жорсткі вимоги нетипового президента
      сьогодні , 17:38 Зеленський вразив: жорсткі вимоги нетипового президента
      Артем Овдієнко 4007
      Володимир Гройсман заявив, що подасть у відставку
      сьогодні , 17:36 Володимир Гройсман заявив, що подасть у відставку
      6486
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук