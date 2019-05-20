Что нужно делать Зеленскому, чтобы не потерять рейтинг: мнение политолога

Владимир Зеленский после инаугурации официально стал Президентом Украины. До парламентских выборов ему нужно не потерять свой рейтинг.

Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал политолог Леонид Швец.

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По его словам, мы увидели то, что и было во время президентской кампании, основной упор Владимир Зеленский делал на критике своих предшественников. Однако этим уже никого не удивишь, поэтому нужно конструктивная программа.

Также есть вопрос "с кем" будет новый президент. Он может сказать: "Да, Владимир Гройсман уходит, но кого бы вы хотели видеть на его месте". Так же и по другим кадровым вопросам. Надо людям уже почувствовать, что Зеленский не одиночка на этом политическом поле,

– сказал Леонид Швец.

"Также людям надо знать членов партии "Слуга народа", которая по социологическим данным набирает 40%", – добавил политолог.

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О чем заявил Владимир Зеленский во время инаугурации?Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации заявил, что планирует распустить Верховную Раду Украины восьмого созыва. "Уважаемые депутаты, вы назначили сами инаугурацию в понедельник, в рабочий день. Я вижу в этом плюс. Это значит, что сегодня вечеринки не будет, будем с вами работать. Поэтому я очень прошу вас принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный избирательный кодекс. И сделайте, пожалуйста, открытые избирательные списки", – сказал Зеленский.



Он также призвал народных депутатов сегодня работать и принять ряд неотложных законов и уволить с должностей главу Службы безопасности, генерального прокурора, министра обороны Украины.

Инаугурация Владимира Зеленского: смотрите видео