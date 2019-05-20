Трамп передав послання Зеленському: що відомо

Міністр енергетики США Рік Перрі, який був присутній на інавгурації шостого Президента України Володимира Зеленського, вважає його виступ у стінах українського парламенту вражаючим. Окрім того, він передав новому главі держави послання від очільника Білого дому Дональда Трампа.

Про свої враження від церемонії інавгурації та промови Зеленського в Раді Рік Перрі розповів журналістам в кулуарах парламенту, передає "Інтерфакс-Україна".

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Промова президента Зеленського була вражаючою і дуже потужною в тому, яку візію для майбутнього України там представлено. Суть у тому, що вибори були для народу України, а не для нього,

– наголосив американський міністр.

Також він передав Зеленському послання від американського лідера Дональда Трампа.

"Послання від Америки доволі чітке. Президент США попросив нас його передати. США разом з народом України, вони з нетерпінням чекають на спільну роботу з новим президентом, сподіваюся, і з новим парламентом", – сказав Перрі.

Зазначимо, що 20 травня відбулася урочиста церемонія інавгурації нового українського президента Володимира Зеленського. Він присягнув на вірність українському народу та вступив на пост глави держави. У своїй першій промові у якості президента Зеленський розповів про першочергові завдання, які стоять перед ним, а також – анонсував розпуск Ради.

Інавгурація Володимира Зеленського: як це було, відео