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      РОЗПУСК РАДИ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Трамп передав послання Зеленському: що відомо

      4458 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty images

      Міністр енергетики США Рік Перрі, який був присутній на інавгурації шостого Президента України Володимира Зеленського, вважає його виступ у стінах українського парламенту вражаючим. Окрім того, він передав новому главі держави послання від очільника Білого дому Дональда Трампа.

      Про свої враження від церемонії інавгурації та промови Зеленського в Раді Рік Перрі розповів журналістам в кулуарах парламенту, передає "Інтерфакс-Україна".

      Читайте також: Інавгурація Володимира Зеленського: фото та відео

      Промова президента Зеленського була вражаючою і дуже потужною в тому, яку візію для майбутнього України там представлено. Суть у тому, що вибори були для народу України, а не для нього,
      – наголосив американський міністр.

      Також він передав Зеленському послання від американського лідера Дональда Трампа.

      "Послання від Америки доволі чітке. Президент США попросив нас його передати. США разом з народом України, вони з нетерпінням чекають на спільну роботу з новим президентом, сподіваюся, і з новим парламентом", – сказав Перрі.

      Зазначимо, що 20 травня відбулася урочиста церемонія інавгурації нового українського президента Володимира Зеленського. Він присягнув на вірність українському народу та вступив на пост глави держави. У своїй першій промові у якості президента Зеленський розповів про першочергові завдання, які стоять перед ним, а також – анонсував розпуск Ради.

      Інавгурація Володимира Зеленського: як це було, відео

       

      blog_ava
      Інавгурація Володимира Зеленського: онлайн-трансляція
      сьогодні
      80136
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Інавгурація Зеленського Новини США Дональд Трамп
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