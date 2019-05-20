Трамп передал послание Зеленскому: что известно

Министр энергетики США Рик Перри, который присутствовал на инаугурации шестого Президента Украины Владимира Зеленского, считает его выступление в стенах украинского парламента впечатляющим. Кроме того, он передал новому главе государства послание от главы Белого дома Дональда Трампа.

О своих впечатлениях от церемонии инаугурации и речи Зеленского в Раде Рик Перри рассказал журналистам в кулуарах парламента, передает "Интерфакс-Украина".

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Речь президента Зеленского была впечатляющей и очень мощной в том, какое видение для будущего Украины там представлено. Суть в том, что выборы были для народа Украины, а не для него,

– подчеркнул американский министр.

Также он передал Зеленскому послание от американского лидера Дональда Трампа.

"Послание от Америки довольно четкое. Президент США попросил нас его передать. США вместе с народом Украины, они с нетерпением ждут совместной работы с новым президентом, надеюсь, и с новым парламентом", – сказал Перри.

Отметим, что 20 мая состоялась торжественная церемония инаугурации нового украинского президента Владимира Зеленского. Он присягнул на верность украинскому народу и вступил на пост главы государства. В своей первой речи в качестве президента Зеленский рассказал о первоочередных задачах, которые стоят перед ним, а также анонсировал роспуск Рады.

Инаугурация Владимира Зеленского: как это было, видео