Зеленский хочет встретиться с Трампом в ближайшее время

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями Белого Дома и Конгресса США выразил надежду, что в ближайшее время он встретится с американским президентом Дональдом Трампом. Кроме того, новоиспеченный украинский лидер поблагодарил своего американского коллегу за поздравление.

Также во время встречи стороны обсудили вопросы суверенитета и территориальной целостности Украины.

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"США является мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Мы нуждаемся в вашей помощи. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали усиление санкций против РФ", – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, украинский гарант поблагодарил Вашингтон за помощь в сфере безопасности и в то же время подчеркнул, что готов воплощать прозрачные, открытые и демократические реформы в Украине.



Владимир Зеленский провел первую официальную встречу с представителями США

Надеется Зеленский и на дальнейшее комплексное развитие украинско-американского стратегического партнерства. В частности, он хочет видеть реализацию взаимовыгодных программ в энергетической сфере и углубление взаимодействия в сфере безопасности.

С американской стороны на встрече с Зеленским присутствовали министр энергетики США Рик Перри, Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер и сенатор США Рон Джонсон.

Пятый украинский президент Петр Порошенко с Дональдом Трампом встречался четыре раза, правда ни одно из мероприятий не проходило в Украине. Первая их встреча состоялась в Белом доме в сентябре 2017 года. Через год политики еще раз встретились в Вашингтоне на полях 73-й Генассамблеи ООН. Еще дважды переговоры политиков происходили уже за пределами США – в июле 2018-го в рамках саммита НАТО в Брюсселе и в ноябре того же года в Париже, где отмечали сотую годовщину завершения Первой мировой войны.

Что обещал сделать Зеленский на посту президента? Экс-лидер "Квартала 95" заявил, что идет в президенты Украины только на один срок – 5 лет. Обещает подать первый законопроект "О народовластии", который должен формировать главные задачи для власти, в частности через референдумы. Также предлагает внести законопроекты о снятии неприкосновенности с президента, народных депутатов, судей, об импичменте президента и отзыве нардепа. Он предлагает проводить выборы в парламент и местные советы по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и прогулы заседаний – лишать мандатов.



Кроме того, в своей предвыборной программе бывший шоумен, в частности, пообещал сделать Украину страной, где "бизнес можно открыть за час, получить загранпаспорт – за 15 минут, а проголосовать на выборах за одну секунду". Также в "Украине мечты" Зеленского "врачи и учителя получают реальную зарплату, а коррупционеры – реальные сроки", а "бабушка получает достойную пенсию, а не инфаркт от счетов за коммуналку".



Зеленский также предлагает провести референдум относительно вступления Украины в НАТО, а зарплату для украинских военных сделать на "уровне натовских стандартов".





Что обещал Владимир Зеленский