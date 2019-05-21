01:03
21 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РОСПУСК РАДЫ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Танцы Путина с Австрией. Гундяев специалист широкого профиля
      Вєсті Кремля
      23:15, 20 мая
      Вести.UA: фишечки инаугурации Зеленского. Ребрендинг партии "Народный фронт"
      Вєсті.UA
      21:51, 20 мая
      Кто водит за нос активистов и что будет на месте Летнего театра: расследование журналистов
      ЦРУ
      09:00, 17 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Приватизация 90-х в Украине
      Згадати все
      23:23, 17 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РОСПУСК РАДЫ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО

      Зеленский хочет встретиться с Трампом в ближайшее время

      21 Читати новину українською
      Владимир Зеленский заявил о намерении встретиться с Трампом в ближайшее время
      Владимир Зеленский заявил о намерении встретиться с Трампом в ближайшее время / Getty Images

      Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями Белого Дома и Конгресса США выразил надежду, что в ближайшее время он встретится с американским президентом Дональдом Трампом. Кроме того, новоиспеченный украинский лидер поблагодарил своего американского коллегу за поздравление.

      Также во время встречи стороны обсудили вопросы суверенитета и территориальной целостности Украины.

      Читайте также: Трамп передал послание Зеленскому: что известно

      "США является мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Мы нуждаемся в вашей помощи. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали усиление санкций против РФ", – подчеркнул Зеленский.

      Кроме того, украинский гарант поблагодарил Вашингтон за помощь в сфере безопасности и в то же время подчеркнул, что готов воплощать прозрачные, открытые и демократические реформы в Украине.

      Зеленскьий, США, АП, президент
      Владимир Зеленский провел первую официальную встречу с представителями США

      Надеется Зеленский и на дальнейшее комплексное развитие украинско-американского стратегического партнерства. В частности, он хочет видеть реализацию взаимовыгодных программ в энергетической сфере и углубление взаимодействия в сфере безопасности.

      С американской стороны на встрече с Зеленским присутствовали министр энергетики США Рик Перри, Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер и сенатор США Рон Джонсон.

      Пятый украинский президент Петр Порошенко с Дональдом Трампом встречался четыре раза, правда ни одно из мероприятий не проходило в Украине. Первая их встреча состоялась в Белом доме в сентябре 2017 года. Через год политики еще раз встретились в Вашингтоне на полях 73-й Генассамблеи ООН. Еще дважды переговоры политиков происходили уже за пределами США – в июле 2018-го в рамках саммита НАТО в Брюсселе и в ноябре того же года в Париже, где отмечали сотую годовщину завершения Первой мировой войны.

      Что обещал сделать Зеленский на посту президента? Экс-лидер "Квартала 95" заявил, что идет в президенты Украины только на один срок – 5 лет. Обещает подать первый законопроект "О народовластии", который должен формировать главные задачи для власти, в частности через референдумы. Также предлагает внести законопроекты о снятии неприкосновенности с президента, народных депутатов, судей, об импичменте президента и отзыве нардепа. Он предлагает проводить выборы в парламент и местные советы по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и прогулы заседаний – лишать мандатов.

      Кроме того, в своей предвыборной программе бывший шоумен, в частности, пообещал сделать Украину страной, где "бизнес можно открыть за час, получить загранпаспорт – за 15 минут, а проголосовать на выборах за одну секунду". Также в "Украине мечты" Зеленского "врачи и учителя получают реальную зарплату, а коррупционеры – реальные сроки", а "бабушка получает достойную пенсию, а не инфаркт от счетов за коммуналку".

      Зеленский также предлагает провести референдум относительно вступления Украины в НАТО, а зарплату для украинских военных сделать на "уровне натовских стандартов".

      Зеленський, президент, обіцянки
      Что обещал Владимир Зеленский

       

       

      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ – 6-Й ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ
      •  
      blog_ava
      Селфи, поцелуи и досрочные выборы: что западные медиа пишут об инаугурации Зеленского
      20 мая
      1261
      Теги: Новости Украины Дональд Трамп Новости США Президент Украины Владимир Зеленский Новости политики
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Як не втратити приміщення спільного користування: найбільш поширені схеми аферистів
      сегодня , 00:01 Як не втратити приміщення спільного користування: найбільш поширені схеми аферистів
      Тетяна Мартинюк 41
      Главные новости 20 мая: инаугурация Зеленского и заявления о роспуске Рады и отставке Гройсмана
      20 мая , 22:42 Главные новости 20 мая: инаугурация Зеленского и заявления о роспуске Рады и отставке Гройсмана
      300
      Що означає промова Зеленського у Верховній Раді: пояснюємо нюанси
      20 мая , 22:01 Що означає промова Зеленського у Верховній Раді: пояснюємо нюанси
      Анастасія Кримова 5137
      Гройсман и министры: чем Украине запомнится пока еще действующее правительство
      20 мая , 21:00 Гройсман и министры: чем Украине запомнится пока еще действующее правительство
      Євгенія Мазур 577
      Гройсман уходит с поста: что будет дальше и кто будет руководить правительством
      20 мая , 20:30 Гройсман уходит с поста: что будет дальше и кто будет руководить правительством
      Яніна Ткачук 1374
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук