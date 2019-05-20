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      Зеленський вразив: жорсткі вимоги нетипового президента

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      Володимир Зеленський офіційно став Президентом України
      Володимир Зеленський офіційно став Президентом України / Сайт президента

      Україна формалізувала стосунки з Володимиром Зеленським – 20 травня відбулася інавгурація. Новообраний президент у парламенті склав присягу на вірність українському народові, тому від нині Зеленський є гарантом Конституції та Верховним Головнокомандувачем.

      Інавгураційна промова Зеленського стала знаковою та просто фантастичною за змістом! З парламентської трибуни у звернені до української нації він запропонував міністрам Гройсмана добровільно піти у відставку, вимагав негайного звільнення голови СБУ та відправлення генерального прокурора у відставку. Президент вимагав виконати нарешті багаторічну обіцянку, яку українцям давав мало не кожен склад парламенту – скасувати депутатську недоторканність й змінити виборчий кодекс – запровадити відкриті списки та прибрати ганебну "мажоритарку". Але фінальним акордом промови президента Зеленського стало оголошення розпуску Верховної Ради.

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      Це було просто неймовірно, треба було бачити обличчя міністрів, коли новобраний Президент України закидав урядовцям Гройсмана їхню нікчемність, дорікав розпіареними реформами останніх років, які існують лише у їхніх фантазіях, але не в реальному житті. Володимир Зеленський попросив їх на вихід.

      Ми, українці, отримали нетипового президента, який не гратиме за сталими правилами. Це можна було підозрювати ознайомившись з біографією Зеленського – юрист за освітою, який жодного дня не пропрацював за фахом, успішний актор-комік, який про свої президентські амбіції заявив лише за три місяці до виборів, і виграв їх із приголомшливим результатом. Погодьтеся такий президент точно не є типовим, ані для України, ані, напевно, для будь-якої країни світу.

      Український президент із нетиповою для українського політика поведінкою, який пішки прийшов у Раду на інавгурацію, дорогою тиснув руки прихильниками й робив з ними селфі.

      Те, що робить Зеленський, поки, подобається простим українцям. Вимога Зеленського скасувати депутатську недоторканність й повернути покарання за незаконне збагачення, вимога скасувати "мажоритарку" й ухвалити нарешті відкриті партійні списки, щоб, прикриваючись першою п'ятіркою світлих облич, у Раду не проходили спонсори, тобто олігархи та кримінальні авторитети.

      Щодо цих вимог Зеленського, певен, Порошенко не має негативних слів, адже ці вимоги роками і десятиліттями лунали до влади.

      Від сьогодні в Україні офіційно новий президент, який у перший же день перебування у владі робить нечувано резонансні заяви і ставить жорсткі вимоги до міністрів та парламентаріїв. Хтось скаже – так не можна, це популізм і це не спрацює. Але решта простих українців триматиме за нового президента кулаки, молитимуться про те, щоб, розпустивши Раду, йому вдалося перезавантажити українську державу і розірвати порочне коло перебування ненажерливих політиків біля владного корита.

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      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Володимир Зеленський Розпуск Ради Новини політики Новини України Публікації Інавгурація Зеленського
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