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      РОЗПУСК РАДИ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
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      РОЗПУСК РАДИ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      В Зеленського є вагомий аргумент для відставки уряду, – політолог

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      Володимир Зеленський офіційно став Президентом України
      Володимир Зеленський офіційно став Президентом України / 24 канал

      Виступ Зеленського – агресивний тиск на Кабмін і парламент. Перше, що він робить, демонстративно пропонує парламенту звільнити трьох силовиків. Це різкий випад і приниження чиновників.

      Таку думку 24 каналу висловив директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

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      Зеленський публічно заявив про вимогу відставки генпрокурора Луценка, голови СБУ Грицака і міністра оборони Полторака, оскільки його "команда боїться збройної контрреволюції". Також у відставку піде частина уряду і прем’єр Гройсман,
      – вважає Віктор Небоженко.

      За словами політолога, після вимог Зеленського Гройсману не уникнути відставки. Прем’єр несе відповідальність за всіх міністрів. Ним багато сказано про економіку і дороги. Але Гройсман перший, хто постраждає. Деякі міністри залишаться. Зокрема, внутрішніх справ Аваков. Про поліцію Зеленський нічого не сказав.

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      Зеленський тисне на уряд, виходячи зі своєї високої легітимності – підтримки на виборах 74% українців. Населення із задоволенням підтримає його пропозицію. Якщо міністри опиратимуться, то в очах українців це ще раз покаже, як вони чіпляються за владу. Зеленський спирається на величезні очікування громадськості,
      – наголосив Небоженко.

      Про що заявив Володимир Зеленський під час інавгурації? Президент України Володимир Зеленський під час церемонії інавгурації закликав народних депутатів сьогодні працювати та ухвалити низку невідкладних законів та звільнити з посад голову Служби безпеки, генерального прокурора, міністра оборони України.

      Також Зеленський заявив, що планує розпустити Верховну Раду України восьмого скликання. "Шановні депутати, ви призначили самі інавгурацію в понеділок, у робочий день. Я бачу в цьому плюс. Це значить, що сьогодні вечірок не буде, будемо з вами працювати. Тому я дуже прошу вас прийняти закон про скасування депутатської недоторканності, закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, багатостраждальний виборчий кодекс. І зробіть, будь ласка, відкриті виборчі списки", – сказав Зеленський.

      Міністр оборони Степан Полторак написав заяву про звільнення на ім'я Президента України Володимира Зеленського.

      Інавгурація Володимира Зеленського. Відео 
       

       

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      Під час інавгурації впало президентське посвідчення Зеленського: відео
      сьогодні
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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Інавгурація Зеленського Верховна Рада Кабінет Міністрів України Юрій Луценко Володимир Гройсман Степан Полторак Василь Грицак
      Джерело: 24 канал
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