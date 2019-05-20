У Зеленского есть весомый аргумент для отставки правительства, – политолог

Выступление Зеленского – агрессивное давление на Кабмин и парламент. Первое, что он делает, демонстративно предлагает парламенту уволить трех силовиков. Это резкий выпад и унижение чиновников.

Такое мнение 24 каналу высказал директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

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Зеленский публично заявил о требовании отставки генпрокурора юрия Луценко, главы СБУ Грицака и министра обороны Полторака, поскольку его "команда боится вооруженной контрреволюции". Также в отставку уйдет часть правительства и премьер Гройсман,

– считает Виктор Небоженко.

По словам политолога, после требований Зеленского Гройсману не избежать отставки. Премьер несет ответственность за всех министров. Много сказано об экономике и дорогах. Но Гройсман первый, кто пострадает. Некоторые министры останутся. В частности, внутренних дел Аваков. О полиции Зеленский ничего не сказал.

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Зеленский давит на правительство, исходя из своей высокой легитимности – поддержки на выборах 74% украинцев. Население с удовольствием поддержит его предложение. Если министры будут сопротивляться, то в глазах украинцев это еще раз покажет, как они цепляются за власть. Зеленский опирается на огромные ожидания общественности,

– подчеркнул Небоженко.

О чем заявил Владимир Зеленский во время инаугурации?Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации призвал народных депутатов сегодня работать и принять ряд неотложных законов и уволить с должностей главу Службы безопасности, генерального прокурора, министра обороны Украины.



Также Зеленский заявил, что планирует распустить Верховную Раду Украины восьмого созыва. "Уважаемые депутаты, вы назначили сами инаугурацию в понедельник, в рабочий день. Я вижу в этом плюс. Это значит, что сегодня вечеринки не будет, будем с вами работать. Поэтому я очень прошу вас принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный избирательный кодекс. И сделайте, пожалуйста, открытые избирательные списки", – сказал Зеленский.



Министр обороны Степан Полторак написал заявление об увольнении на имя Президента Украины Владимира Зеленского.

Инаугурация Владимира Зеленского. Видео