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      Коли Зеленський може вперше зустрітися з Трампом: дата

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      Зеленський і Трамп можуть зустрітися наприкінці червня
      Зеленський і Трамп можуть зустрітися наприкінці червня / Колаж 24 каналу

      Президент України Володимир Зеленський вперше може зустрітися з президентом США Дональдом Трампом найімовірніше після саміту "Великої двадцятки" 28-29 червня 2019 року.

      Позаштатний радник президента України Борис Тизенгаузен в ефірі "Радіо Свобода" розповів, що адміністрація американського президента першою запрошує українського гаранта на зустріч.

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      Скоріш за все, зустріч буде після зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна, які планують зустрітися під час саміту G20. Але сам факт, що адміністрація Дональда Трампа першою запрошує Зеленського до США для проведення зустрічі, говорить про те, що Зеленському наданий вже певний кредит довіри від США. Мені здається, що адміністрація Білого дому сподівається зрушити складне і для них, в тому числі, питання з мертвої точки,
      – сказав радник гаранта.

      Тизенгаузен припустив, що скоріш за все, одним із каталізаторів цієї зустрічі став генпрокурор Юрій Луценко, маючи на увазі розслідування щодо української газової компанії Burisma Holdings.

      "У цій справі фігурує син Джо Байдена, прийомний син Керрі, колишнього держсекретаря США. На сьогодні, за внутрішніми праймеріз, Байден займає першу позицію від демократів, тобто від конкурентів Дональда Трампа. Скоріш за все, він і балотуватиметься. Маючи на руках важелі, які можуть повпливати так чи інакше на репутацію Байдена в Україні, Зеленський стає, як мінімум, приємним гостем в адміністрації Дональда Трампа", – переконаний він.

      Водночас, радник президента зауважив, що Зеленському не варто йти шляхом більшості українських чиновників і вже виказувати якісь симпатії комусь з кандидатів у президенти США.

      Зауважимо, наприкінці травня президент США Дональд Трамп запросив Президента України Володимира Зеленського здійснити офіційний візит до Вашингтона. Глава держави подякував за запрошення.

      Які закордонні візити планує Зеленський?Перший закордонний візит президент Володимир Зеленський здійснить 4 червня у Брюссель, де задекларує незмінність курсу України на інтеграцію до Євросоюзу і НАТО. Там він також зустрінеться з лідерами Євросоюзу та НАТО.

      Другий міжнародний візит президент може здійснити до Вашингтона. США – стратегічний партнер України і від Білого дому залежить вирішення багатьох важливих для нашої країни питань. Точна дата переговорів поки невідома.

      Окрім того, президента України запросили 2 липня відвідати Канаду: там саме відбуватиметься Конференція з підтримки реформ в Україні.

      ​Наразі у команді Зеленського ще опрацьовують графік поїздок глави держави на найближчу перспективу.

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      Теги: Володимир Зеленський Новини США Дональд Трамп Юрій Луценко Президент України Новини України Новини політики
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