Зеленський отримав офіційне запрошення до США

Президент України Володимир Зеленський отримав тепер вже офіційне запрошення відвідати Сполучені Штати.

Про це в ексклюзивному коментарі нам повідомив радник з юридичних питань гаранта Андрій Єрмак.

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Проте, з ким саме зустрінеться Зеленський – не уточнив.

Можу вам підтвердити, що вже ми отримали офіційне запрошення відвідати з офіційним візитом Сполучені Штати. Зараз узгоджуються дати. І я думаю, що це буде дуже потужний візит,

– зазначив радник Володимира Зеленського з юридичних питань Андрій Єрмак.

Дивіться відео коментаря радника президента з юридичних питань гаранта Андрія Єрмака:

Під час візиту до Брюсселя Володимир Зеленський мав можливість поспілкуватися зі старшим радником і зятем президента США Джаредом Кушнером. В Адміністрації Президента зазначили, що вони обговорили широкий спектр питань, починаючи від безпеки і закінчуючи енергетикою.

Свій перший офіційний візит Володимир Зеленський здійснив до Брюсселя. За цей час він зустрівся з високими представниками Євросоюзу, Єврокомісії та НАТО.

Окрім того, президента України запросили 2 липня відвідати Канаду : там саме відбуватиметься Конференція з підтримки реформ в Україні.