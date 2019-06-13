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      Зеленський отримав офіційне запрошення до США

      537 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty image

      Президент України Володимир Зеленський отримав тепер вже офіційне запрошення відвідати Сполучені Штати.

      Про це в ексклюзивному коментарі нам повідомив радник з юридичних питань гаранта Андрій Єрмак.

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      Проте, з ким саме зустрінеться Зеленський – не уточнив.

      Можу вам підтвердити, що вже ми отримали офіційне запрошення відвідати з офіційним візитом Сполучені Штати. Зараз узгоджуються дати. І я думаю, що це буде дуже потужний візит,
      – зазначив радник Володимира Зеленського з юридичних питань Андрій Єрмак.

      Дивіться відео коментаря радника президента з юридичних питань гаранта Андрія Єрмака:

      Під час візиту до Брюсселя Володимир Зеленський мав можливість поспілкуватися зі старшим радником і зятем президента США Джаредом Кушнером. В Адміністрації Президента зазначили, що вони обговорили широкий спектр питань, починаючи від безпеки і закінчуючи енергетикою.

      Свій перший офіційний візит Володимир Зеленський здійснив до Брюсселя. За цей час він зустрівся з високими представниками Євросоюзу, Єврокомісії та НАТО.

      Окрім того, президента України запросили 2 липня відвідати Канаду : там саме відбуватиметься Конференція з підтримки реформ в Україні.

      blog_ava
      Український стартап виготовлятиме унікальні енергонезалежні будинки
      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини політики Новини США Володимир Зеленський Адміністрація Президента
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