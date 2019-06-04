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      Зустріч Зеленського з Юнкером: про що говорили

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      Зеленський і Юнкер
      Зеленський і Юнкер / President.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський 4 червня зустрівся з президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером. Політики обговорили широке коло питань взаємодії України та ЄС, засвідчили зацікавленість у розбудові співпраці за всіма напрямами, що становлять взаємний інтерес.

      Зеленський наголосив на незмінності закріплених у Конституції України пріоритетів:

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      • стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в ЄС і НАТО,
      • готовності України дотримуватися взятих на себе зобов’язань, зокрема у взаєминах із міжнародними фінансовими інституціями.

      Президент подякував європейській стороні за незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

      Наша мета залишається незмінною – звільнення Донбасу виключно політико-дипломатичними засобами,
      – заявив Зеленський, відзначивши важливість продовження та посилення санкційної політики ЄС щодо РФ.

      Зі свого боку Юнкер запевнив у повній підтримці України з боку ЄС у реалізації її євроінтеграційного вибору на шляху демократичних та ринкових перетворень.

      Сторони висловили зацікавленість у проведенні 8 липня 21-го саміту Україна-ЄС у Києві.

      з ким ще 4 червня зустрічався зеленський та що заявляв:
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Жан-Клод Юнкер Єврокомісія Європа Євросоюз
      Джерело: 24 канал
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