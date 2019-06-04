Зустріч Зеленського з Юнкером: про що говорили
Президент України Володимир Зеленський 4 червня зустрівся з президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером. Політики обговорили широке коло питань взаємодії України та ЄС, засвідчили зацікавленість у розбудові співпраці за всіма напрямами, що становлять взаємний інтерес.
Зеленський наголосив на незмінності закріплених у Конституції України пріоритетів:
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- стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в ЄС і НАТО,
- готовності України дотримуватися взятих на себе зобов’язань, зокрема у взаєминах із міжнародними фінансовими інституціями.
Президент подякував європейській стороні за незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.
Наша мета залишається незмінною – звільнення Донбасу виключно політико-дипломатичними засобами,
– заявив Зеленський, відзначивши важливість продовження та посилення санкційної політики ЄС щодо РФ.
Зі свого боку Юнкер запевнив у повній підтримці України з боку ЄС у реалізації її євроінтеграційного вибору на шляху демократичних та ринкових перетворень.
Сторони висловили зацікавленість у проведенні 8 липня 21-го саміту Україна-ЄС у Києві.
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