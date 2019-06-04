Зеленський анонсував обговорення припинення вогню на Донбасі та обміну полоненими

Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі обговорить 5 червня в Мінську питання припинення вогню і обмін полоненими. Україна активно працюватиме над гуманітарним напрямком та над економічними питаннями.

Таку заяву зробив Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

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Начальник Генштабу Збройних сил України Руслан Хомчак 5 червня візьме участь у першому після оновлення складу української делегації засіданні тристоронньої контактної групи, додав Зеленський.

"Начальник Генерального штабу працюватиме згідно з нашою українською доктриною... Завтра (5 червня) у нас відбудеться перша зустріч. До речі, він (Хомчак) теж буде на цій зустрічі. Перша зустріч у мінському форматі. Там будуть певні пропозиції щодо повернення до Мінська. Припинення вогню – ми хочемо все закінчити", – сказав український президент.

Згідно з його домовленостями Зеленського з новопризначеним представником України в ТКГ Леонідом Кучмою, українська сторона серйозно працюватиме в гуманітарному напрямку.

Ми хочемо побудувати найближчим часом міст у Станиці Луганській, щоб ми могли допомагати людям, щоб туди могла доїхати швидка допомога,

– сказав глава держави.

Він додав, що є певні пропозиції і економічного характеру.

Що таке Тристороння контактна група? Уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії, яка шукає методи дипломатичного вирішення війни на Донбасі. Результат роботи ТКГ – мінські угоди. Це комплекс заходів, узгоджений лідерами Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки" і підписаний контактною групою задля деескалації збройного конфлікту.