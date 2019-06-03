Зеленський призначив Кучму головним перемовником від України в Мінську

Президент Володимир Зеленський повернув другого президента Леоніда Кучму до участі в тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на сході України.

Зеленський на брифінгу в Києві розповів, що зустрічався з партнерами України зі США, Франції, Німеччини та інших країн ЄС щодо ситуації на Донбасі.

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Ми обговорювали питання припинення війни на Донбасі. У нас є спільна позиція – це відновлення наших переговорів у Нормандському форматі та розблокування мінського процесу. Вже 5 червня буде зустріч тристоронньої групи на чолі Леоніда Кучми,

– заявив Зеленський.

Зауважимо, Кучма вже був офіційним представником України у тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. У лютому 2015 року його туди призначий президент Петро Порошенко.

Кучма очолював делегацію України на цих переговорах чотири роки.

Проте, у жовтні 2018 він повідомив про завершення своєї роботи. Другий президент пояснив, що пішов з ТКГ, бо досяг "критичного віку" і хоче дати можливість попрацювати іншим. Тоді у серпні Кучмі виповнилось 80 років.

Після Кучми у Мінську українську сторону представляв Євген Марчук. Проте, після президентських виборів і перемоги Володимира Зеленського заявив, що припиняє свою діяльність в ТКГ.

Відео: кореспондент 24 каналу про брифінг

Що треба знати про Леоніда Кучму: відео

Що каже Зеленський про врегулювання конфлікту на Донбасі?Під час передвиборчої президентської кампанії Володимир Зеленський заявляв, аби припинити війну на Донбасі треба йти на переговори з Росією. Пропонував долучити до цього також Британію та США.



Під час інавгурації новообраний президент також згадував про війну на Сході України. За його словами, нині головне завдання – це припинення вогню, а заради того, аби вберегти життя військових, він готовий на все.



Після цього голова Адміністрації Президента Андрій Богдан заявив, що команда президента Володимира Зеленського розглядає можливість винесення питання про досягнення мирних домовленостей з Росією на народний референдум.