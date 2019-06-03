16:49
3 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НОВИЙ ПРАВОПИС ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як росіяни підкорюють космос. У РФ з'явиться новий президент
      Вєсті Кремля
      13:17, 1 червня
      Вєсті.UA. Жир: Зеленський та Аваков жартують над Саакашвілі. Прощання Ляшка з Мосійчуком
      Вєсті.UA
      18:42, 1 червня
      Гроші дорожче за екологію: які корупційні схеми роками працюють у Мінприроди
      ЦРУ
      09:00, 31 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НОВИЙ ПРАВОПИС ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Зеленський призначив Кучму головним перемовником від України в Мінську

      3589 Читать новость на русском
      Леонід Кучма повернувся в ТКГ в Мінську
      Леонід Кучма повернувся в ТКГ в Мінську

      Президент Володимир Зеленський повернув другого президента Леоніда Кучму до участі в тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на сході України.

      Зеленський на брифінгу в Києві розповів, що зустрічався з партнерами України зі США, Франції, Німеччини та інших країн ЄС щодо ситуації на Донбасі.

      Читайте також: Чому Україна виконує мінські домовленості, попри ігнорування Росії

      Ми обговорювали питання припинення війни на Донбасі. У нас є спільна позиція – це відновлення наших переговорів у Нормандському форматі та розблокування мінського процесу. Вже 5 червня буде зустріч тристоронньої групи на чолі Леоніда Кучми,
      – заявив Зеленський.

      Зауважимо, Кучма вже був офіційним представником України у тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. У лютому 2015 року його туди призначий президент Петро Порошенко.

      Кучма очолював делегацію України на цих переговорах чотири роки.

      Проте, у жовтні 2018 він повідомив про завершення своєї роботи. Другий президент пояснив, що пішов з ТКГ, бо досяг "критичного віку" і хоче дати можливість попрацювати іншим. Тоді у серпні Кучмі виповнилось 80 років.

      Після Кучми у Мінську українську сторону представляв Євген Марчук. Проте, після президентських виборів і перемоги Володимира Зеленського заявив, що припиняє свою діяльність в ТКГ.

      Відео: кореспондент 24 каналу про брифінг

      Що треба знати про Леоніда Кучму: відео

      Що каже Зеленський про врегулювання конфлікту на Донбасі?Під час передвиборчої президентської кампанії Володимир Зеленський заявляв, аби припинити війну на Донбасі треба йти на переговори з Росією. Пропонував долучити до цього також Британію та США.

      Під час інавгурації новообраний президент також згадував про війну на Сході України. За його словами, нині головне завдання – це припинення вогню, а заради того, аби вберегти життя військових, він готовий на все.

      Після цього голова Адміністрації Президента Андрій Богдан заявив, що команда президента Володимира Зеленського розглядає можливість винесення питання про досягнення мирних домовленостей з Росією на народний референдум.

      blog_ava
      Вихідні дні-2019: календар свят в Україні
      сьогодні
      131397
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Війна на Донбасі Мінські домовленості Леонід Кучма
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як скандал з "мостом Кличка" показав всю суть корумпованої політики в Україні
      сьогодні , 16:30 Як скандал з "мостом Кличка" показав всю суть корумпованої політики в Україні
      Сергій Лещенко 391
      Освіта під вогнем: чи може міжнародне право захистити дітей від війни?
      сьогодні , 15:59 Освіта під вогнем: чи може міжнародне право захистити дітей від війни?
      Блог Медіа 56
      Як обрати холодильник для дому: поради на що треба звернути увагу
      сьогодні , 11:00 Як обрати холодильник для дому: поради на що треба звернути увагу
      952
      Революційний шанс: як подолати корупцію в Україні
      сьогодні , 15:30 Революційний шанс: як подолати корупцію в Україні
      Олександра Дрік 508
      Новий правопис: що змінили в українській мові та чому це важливо
      сьогодні , 14:55 Новий правопис: що змінили в українській мові та чому це важливо
      Євгенія Мазур 68444
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук