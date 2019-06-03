Зеленский назначил Кучму главным переговорщиком от Украины в Минске

Президент Владимир Зеленский вернул второго президента Леонида Кучму в трехстороннюю контактную группу по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

Зеленский на брифинге в Киеве рассказал, что встречался с партнерами Украины из США, Франции, Германии и других стран ЕС.

"Мы обсуждали вопрос прекращения войны на Донбассе. У нас есть общая позиция – это восстановление наших переговоров в нормандской формате и разблокирование минского процесса. Уже 5 июня будет встреча трехсторонней группы во главе Леонида Кучмы", – заявил Зеленский.

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