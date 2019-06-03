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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 НОВОЕ ПРАВОПИСАНИЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Зеленский назначил Кучму главным переговорщиком от Украины в Минске

      195 Читати новину українською
      Леонид Кучма
      Леонид Кучма

      Президент Владимир Зеленский вернул второго президента Леонида Кучму в трехстороннюю контактную группу по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

      Зеленский на брифинге в Киеве рассказал, что встречался с партнерами Украины из США, Франции, Германии и других стран ЕС.

      "Мы обсуждали вопрос прекращения войны на Донбассе. У нас есть общая позиция – это восстановление наших переговоров в нормандской формате и разблокирование минского процесса. Уже 5 июня будет встреча трехсторонней группы во главе Леонида Кучмы", – заявил Зеленский.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Минские договоренности Владимир Зеленский Леонид Кучма
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