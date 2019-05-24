Почему Украина выполняет минские договоренности, несмотря на игнорирование России

О срыве Минских договоренностей и их несоблюдении слышно почти ежедневно. А последних 5 лет именно эта тема стала поводом для дискуссий на международной арене. За все время войны на Донбассе в адрес Минска, прозвучала не похвала, а полился шквал критики.

Пока война на Донбассе постепенно приносила разруху, Совет Безопасности ООН в Нью-Йорке думал как бы решить эту проблему. И общими усилиями выход нашли – завершить войну на Донбассе можно только мирным путем. Так появились "Первые Минские договоренности" или "минск-1".

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5 сентября 2014 года в белорусской столице собралась трехсторонняя контактная группа: представитель от ОБСЕ Хайди Тальявини, экс-президент Украины Леонид Кучма и бывший посол России в Украине Михаил Зурабов. А еще на встрече присутствовали руководители самопровозглашенных и никем не признанных ЛНР и ДНР. Кстати, их подписи на документе тоже есть.

Что же там написано

В целом в первом минске было 12 пунктов. Если говорить о важнейших из них, то это: немедленное прекращение огня с обеих сторон, освобождение заложников, обеспечение надлежащего мониторинга событий членами ОБСЕ.

За две недели, то есть 19 сентября эта же контактная группа собралась для обсуждения условий меморандума. По факту, условия были почти те же, но более конкретизированы. Хотя, добавился один едва ли не самый важный пункт – запрет использования тяжелого вооружения. К таким типам относят пушки, минометы, гаубицы и тактические ракетные комплексы. В новостях их называют: "Град", "Ураган", "Смерч", "Торнадо", "Акация" и "Гвоздика".



Тяжелое вооружение, которое запрещено Минском

Россия договора не выполнила, а поэтому возникла потребность в новом соглашении. В феврале 2015 года лидеры "нормандской четверки": Петр Порошенко, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Владимир Путин собрались для согласования четкого плана действий в Минске. Так появился "Комплекс мер по выполнению Минского протокола" или минск-2.

Его основные положения практически ничем не отличаются от предыдущего договора и предусматривают прекращение огня, вывод военных и создание украинской банковской системы на временно оккупированных территориях. В общем – пунктов 13. И снова – Россия в очередной раз их не выполнила.

4 года назад Россия подписала минские договоренности с первым пунктом о прекращении огня 14 февраля. Приблизительно за неделю и Россия, и ее пророссийские силы захватили Дебальцево. За 4 года с тех пор Россия продолжает ежедневно нарушать Минские соглашения,

– отметил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

По данным ООН, с начала войны на Донбассе погибли около 13 тысяч человек.



Количество людей, погибших на Донбассе

Зачем вообще нужны минские договоренности, если Москва их игнорирует

Грубо говоря – документ направлен на международное сообщество, а не на решение конфликта. Условно – собственными силами. Работает так: есть несколько пунктов договора, которые обе страны обязались выполнять. Украина держит свое слово, по крайней мере пытается, Россия – нет.

Минск-2 выгоден даже, если бы санкции к договоренностям не были привязаны. Так, решения конфликта на Донбассе нет. Но после их подписания снизилась активность боевых действий на Донбассе и существенно уменьшились потери ВСУ. России не выгодно идти на крупное наступление, поскольку Москва потеряет имидж перед Берлином и Парижем,

– отметил заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков.

В общем, украинские эксперты утверждают, что соглашения, направленные на решение конфликта заключают в четкой последовательности. То есть, когда есть 1 пункт – за ним сразу идут конкретные шаги и действия, которые нужно выполнить.

В минских договоренностях такой конкретики нет. И это не единственная причина, почему эту сделку критикуют. В списке еще и то, что ответственность за исполнение обязанностей несет де-факто Трехсторонняя контактная группа. Ведь это они подписывали документ.

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Если говорить о поддержке этого документа другими, то европейские страны вместе с США сохраняют единство в этом вопросе и постоянно призывают придерживаться соглашений. Однако, реальность выглядит несколько иначе – призывы и осуждение Европейского Союза и даже санкции против Москвы вовсе не является тем рычагом влияния, который заставил бы Кремль остановить войну.

Именно поэтому Украина требует усиления этих санкций, правда есть одно но – эти самые минские договоренности. Замкнутый круг, которому пока не нашли альтернативы.

Украина требует от Европы более жестких санкций из-за указа Путина об упрощенном российском гражданстве для украинцев. А европейцы считают, что санкции будут вредить урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе,

– сказал аналитик Kyivstratpro Тарас Семенюк.

Однако выйти из этого соглашения Украина не может. Такой сценарий сыграет на руку пророссийским оппозиционным силам и отнюдь не поспособствует решению конфликта на Донбассе.