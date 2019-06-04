Зеленский анонсировал обсуждение прекращения огня на Донбассе и обмена пленными

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе 5 июня в Минске анонсировал обсуждение прекращения огня и обмена пленными. Украина будет активно работать над гуманитарным направлением и над экономическими вопросами.

Такое заявление сделал Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

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Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак 5 июня примет участие в первом после обновления составе украинской делегации на заседании трехсторонней контактной группы, добавил Зеленский.

"Начальник Генерального штаба будет работать согласно нашей украинской доктрине... Завтра (5 июня) у нас состоится первая встреча. Кстати, он (Хомчак) тоже будет на этой встрече. Первая встреча в минском формате. Там будут определенные предложения касательно возвращения в Минск. Прекращение огня – мы хотим все закончить", – сказал украинский президент.

Согласно его договоренностям Зеленского с новоназначенным представителем Украины в ТКГ Леонидом Кучмой, украинская сторона серьезно будет работать в гуманитарном направлении.

Мы хотим построить в ближайшее время мост в Станице Луганской, чтобы мы могли помогать людям, чтобы туда могла доехать скорая помощь,

– сказал глава государства.

Он добавил, что есть определенные предложения и экономического характера.

Что такое Трехсторонняя контактная группа?Уполномоченная группа представителей Украины, ОБСЕ и России, которая ищет методы дипломатического решения войны на Донбассе. Результат работы ТКГ – минские соглашения. Это комплекс мероприятий, согласованный лидерами Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки" и подписанный контактной группой для деэскалации вооруженного конфликта.