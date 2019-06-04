Встреча Зеленского с Юнкером: о чем говорили
Президент Украины Владимир Зеленский 4 июня встретился с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Политики обсудили широкий круг вопросов взаимодействия Украины и ЕС, показали заинтересованность в развитии сотрудничества по всем направлениям, что представляют взаимный интерес.
Зеленский отметил неизменность закрепленных в Конституции Украины приоритетов:
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- стратегического курса Украины на обретение полноправного членства в ЕС и НАТО,
- готовности Украины придерживаться взятых на себя обязательств, в частности во взаимоотношениях с международными финансовыми институтами.
Президент поблагодарил европейскую сторону за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Наша цель остается неизменной – освобождение Донбасса исключительно политико-дипломатическими средствами,
– заявил Зеленский, отметив важность продолжения и усиления санкционной политики ЕС в отношении РФ.
Со своей стороны Юнкер заверил в полной поддержке Украины со стороны ЕС в реализации ее евроинтеграционного выбора на пути демократических и рыночных преобразований.
Стороны выразили заинтересованность в проведении 8 июля 21-го саммита Украина-ЕС в Киеве.