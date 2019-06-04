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      Встреча Зеленского с Юнкером: о чем говорили

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      Зеленский и Юнкер
      Зеленский и Юнкер / President.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский 4 июня встретился с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Политики обсудили широкий круг вопросов взаимодействия Украины и ЕС, показали заинтересованность в развитии сотрудничества по всем направлениям, что представляют взаимный интерес.

      Зеленский отметил неизменность закрепленных в Конституции Украины приоритетов:

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      • стратегического курса Украины на обретение полноправного членства в ЕС и НАТО,
      • готовности Украины придерживаться взятых на себя обязательств, в частности во взаимоотношениях с международными финансовыми институтами.

      Президент поблагодарил европейскую сторону за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

      Наша цель остается неизменной – освобождение Донбасса исключительно политико-дипломатическими средствами,
      – заявил Зеленский, отметив важность продолжения и усиления санкционной политики ЕС в отношении РФ.

      Со своей стороны Юнкер заверил в полной поддержке Украины со стороны ЕС в реализации ее евроинтеграционного выбора на пути демократических и рыночных преобразований.

      Стороны выразили заинтересованность в проведении 8 июля 21-го саммита Украина-ЕС в Киеве.

      С КЕМ ЕЩЕ 4 ИЮНЯ ВСТРЕЧАЛСЯ ЗЕЛЕНСКИЙ И ЧТО ЗАЯВЛЯЛ:
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      blog_ava
      Зеленский анонсировал обсуждение прекращения огня на Донбассе и обмена пленными
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      Теги: Новости Украины Новости политики Евросоюз Европа Еврокомиссия Жан-Клод Юнкер Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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