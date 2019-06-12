Зеленський зустрінеться з Меркель та Макроном: дати

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вперше зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським. Зустріч запланована у Берліні 18 червня. Зеленський також має зустрітися з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі.

Офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт підтвердив інформацію про зустріч Меркель та Зеленського, пише "Інтерфакс-Україна".

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Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 18 червня прийме Зеленського у своїй берлінській резиденції Бельв'ю.

Канцлер також прийме Зеленського цього дня,

– додав Зайберт.

Володимир Зеленський та Ангела Меркель уже розмовляли по телефону, але поки ще не зустрічалися.

Окрім того, 17 червня президент України відвідає Париж, де зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном. Зеленський уже зустрічався з Макроном. Тоді політики говорили про мирні переговори в Нормандському форматі і про те, які реформи в Україні будуть пріоритетними.

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Куди ще може поїхати Зеленський з міжнародним візитом?Президента України Володимира Зеленського також запросили відвідати Канаду 2 липня, коли там відбуватиметься Конференція з підтримки реформ в Україні.