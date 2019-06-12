Зеленський зустрінеться з Меркель та Макроном: дати
Канцлер Німеччини Ангела Меркель вперше зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським. Зустріч запланована у Берліні 18 червня. Зеленський також має зустрітися з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі.
Офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт підтвердив інформацію про зустріч Меркель та Зеленського, пише "Інтерфакс-Україна".
Важливо: Макрон хоче "динамічного відновлення" відносин з РФ
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 18 червня прийме Зеленського у своїй берлінській резиденції Бельв'ю.
Канцлер також прийме Зеленського цього дня,
– додав Зайберт.
Володимир Зеленський та Ангела Меркель уже розмовляли по телефону, але поки ще не зустрічалися.
Окрім того, 17 червня президент України відвідає Париж, де зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном. Зеленський уже зустрічався з Макроном. Тоді політики говорили про мирні переговори в Нормандському форматі і про те, які реформи в Україні будуть пріоритетними.
Про перший закордонний візит Зеленського: Зеленський у Брюсселі: заяви, домовленості та зустрічі президента – фото, відео
Куди ще може поїхати Зеленський з міжнародним візитом?Президента України Володимира Зеленського також запросили відвідати Канаду 2 липня, коли там відбуватиметься Конференція з підтримки реформ в Україні.