Макрон хоче "динамічного відновлення" відносин з РФ

Президент Франції Еммануель Макрон невдовзі зустрінеться з лідером РФ Володимиром Путіним. Макрон виступає за те, щоб надати відносинам Європи і Росії "динамічного відновлення".

Президент Франції в інтерв'ю телеканалу RTS зазначив, що від зусиль Москви щодо реалізації Мінських угод і припинення конфлікту на Донбасі залежить, чи розширять формат G7. Йдеться про повернення членства Росії до G8.

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Макрон наголосив, що якщо не буде прогресу в мінському процесі, то реформування G8 бути не може. Все ж президент Франції вважає, що має бути "стратегічний діалог і динамічне відновлення" з Росією.

Тому в найближчі тижні я матиму тривале, розлоге, стратегічне обговорення з Володимиром Путіним, як президент Франції, так і президент G7,

– додав він.

Окрім того, Еммануель Макрон згадав і про анексований РФ Крим. Він зазначив, що Європа не може закривати очі на "військовий жест" з боку Москви.

Володимир Зеленський уже зустрічався з лідером Франції Еммануелем Макроном. Тоді політики говорили про мирні переговори в Нормандському форматі і про те, які реформи в Україні будуть пріоритетними.

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Що відомо про G7?G7, або "Велика сімка" – міжнародний клуб урядів семи високорозвинених країн світу (США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Канада). Лідери цих країн регулярно зустрічаються для обговорення спільних економічних проблем і намагаються узгоджувати свою економічну політику.