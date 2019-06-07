Трамп і Макрон поговорили про Україну

Президент Франції Еммануель Макрон і президент США Дональд Трамп 6 червня на зустрічі в Нормандії обговорили ситуацію на Близькому Сході, у Лівії та в Україні. На порядку денному були також безпека та боротьба з тероризмом.

Після святкування річниці Нормандської операції, куди, до речі, не запросили президента Росії Володимира Путіна, Трамп і Макрон провели двогодинні переговори, повідомляє Associated Press.

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Лідери США і Франції також обговорили всі головні питання, щодо яких вони раніше не досягли згоди, включно з Іраном, світовою торгівлею і зміною клімату.

Трамп применшив розбіжності з Францією щодо Ірану, сказавши Макрону, що вони обидва згодні, що у Тегерана не має бути ядерної зброї. Він повторив свою пропозицію відновити переговори з Іраном щодо ядерної програми країни.

Раніше Трамп запросив Президента України Володимира Зеленського відвідати Вашингтон і український гарант погодився, проте точна дата візиту ще невідома.

Окрім того, найближчим часом Зеленський планує відвідати Париж на запрошення Макрона.

Що таке Нормандська операція? Під час Другої світової війни, 6 червня 1944 року, об’єднані проти тодішньої нацистської Німеччини союзні сили висадилися в Нормандії. Це була наймасштабніша на той час у світовій історії висадка повітряного десанту із залученням 12 тисяч літаків. Вона передувала морській десантній операції. В межах останньої майже 160 тисяч військових союзників одночасно перетнули Ла-Манш та вторглися до Франції.



Битва за Нормандію тривала протягом 2 місяців – до 24 серпня. Тоді головні сили противника були оточені у Фалезькому котлі, а 25 серпня вдалося звільнити Париж. До кінця серпня союзники зосередили майже 3 мільйони особового складу на території континентальної Європи. 28 вересня німці почали відходити з території Північної Франції.